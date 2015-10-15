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Posted 15 октября 2015, 08:26

Published 15 октября 2015, 08:26

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

В Перми прошли рейды по незаконной парковке. Оштрафованы 89 водителей

В Перми прошли рейды по незаконной парковке. Оштрафованы 89 водителей

15 октября 2015, 08:26
Фото: Properm.ru.
Летом и ранней осенью они прошли по улицам Плеханова, Подлесной, Рабочей, Вавилова, Ленина, Малкова и Докучаева, шоссе Космонавтов.

В Дзержинском районе Перми оштрафовали 89 автомобилистов, паркующих автомобили на газоне. Рейды по выявлению нарушителей проходили и летом, сейчас они продолжились в связи с жалобами горожан.

Рейды проводят специалисты отдела благоустройства совместно с сотрудниками ГИБДД, сообщает администрация Перми. Летом и ранней осенью они прошли по улицам Плеханова, Подлесной, Рабочей, Вавилова, Ленина, Малкова и Докучаева, шоссе Космонавтов.

На сегодняшний день уже более половины материалов было рассмотрено и вынесены постановления о назначении штрафов, общая сумма которых составила 76 тыс. рублей.

Зимой проверки парковок на газонах будут проходить в основном по обращениям граждан, так как газонная часть находится под снежным покровом и труднее доказать факт парковки на газоне.

#Авто#Незаконная парковка
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