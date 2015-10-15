В Перми прошли рейды по незаконной парковке. Оштрафованы 89 водителей

Posted 15 октября 2015, 08:26
Published 15 октября 2015, 08:26
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
В Дзержинском районе Перми оштрафовали 89 автомобилистов, паркующих автомобили на газоне. Рейды по выявлению нарушителей проходили и летом, сейчас они продолжились в связи с жалобами горожан.
Рейды проводят специалисты отдела благоустройства совместно с сотрудниками ГИБДД, сообщает администрация Перми. Летом и ранней осенью они прошли по улицам Плеханова, Подлесной, Рабочей, Вавилова, Ленина, Малкова и Докучаева, шоссе Космонавтов.
На сегодняшний день уже более половины материалов было рассмотрено и вынесены постановления о назначении штрафов, общая сумма которых составила 76 тыс. рублей.
Зимой проверки парковок на газонах будут проходить в основном по обращениям граждан, так как газонная часть находится под снежным покровом и труднее доказать факт парковки на газоне.