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Posted 15 октября 2015, 05:30

Published 15 октября 2015, 05:30

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

В сети появилось видео ДТП с участием ВАЗ и трамвая в центре Перми

В сети появилось видео ДТП с участием ВАЗ и трамвая в центре Перми

15 октября 2015, 05:30
Фото: Properm.ru.
28-летний водитель отечественного автомобиля получил закрытую черепно-мозговую травму.

Пермская дирекция дорожного движения опубликовала видеозапись ДТП с участием трамвая, которое произошло вечером 14 октября в центре Перми.

Напомним, в 18:30 на перекрестке улиц Ленина и Газеты Звезда ВАЗ-2115 по трамвайным путям выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Автомобиль врезался в «Субару», после чего его отбросило в остановочный комплекс и под трамвай №3.

Пассажиры трамвая, водитель и кондуктор не пострадали. Как уточнили корреспонденту Properm.ru в госавтоинспекции, 28-летнего водителя ВАЗ госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

#Видео#Авто
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