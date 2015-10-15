В сети появилось видео ДТП с участием ВАЗ и трамвая в центре Перми

Posted 15 октября 2015, 05:30
Published 15 октября 2015, 05:30
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Пермская дирекция дорожного движения опубликовала видеозапись ДТП с участием трамвая, которое произошло вечером 14 октября в центре Перми.
Напомним, в 18:30 на перекрестке улиц Ленина и Газеты Звезда ВАЗ-2115 по трамвайным путям выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Автомобиль врезался в «Субару», после чего его отбросило в остановочный комплекс и под трамвай №3.
Пассажиры трамвая, водитель и кондуктор не пострадали. Как уточнили корреспонденту Properm.ru в госавтоинспекции, 28-летнего водителя ВАЗ госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.