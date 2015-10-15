В сети появилось видео ДТП с участием ВАЗ и трамвая в центре Перми

Напомним, в 18:30 на перекрестке улиц Ленина и Газеты Звезда ВАЗ-2115 по трамвайным путям выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Автомобиль врезался в «Субару», после чего его отбросило в остановочный комплекс и под трамвай №3.