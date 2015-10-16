Компания «Enterpro» приобрела около 22% общего количества размещенных акций Уралкалия

Posted 16 октября 2015, 10:56
Published 16 октября 2015, 10:56
Modified 2 марта 2023, 16:54
Updated 2 марта 2023, 16:54
ПАО «Уралкалий» (LSE: URKA; Уралкалий; Компания), один из ведущих мировых производителей калия, уведомляет о том, что компания «Enterpro Services Limited» («компания «Enterpro») объявила о завершении программы приобретения обыкновенных акций Уралкалия номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая («Обыкновенные акции»), включая глобальные депозитарные расписки («ГДР»), удостоверяющие права на Обыкновенные акции, в соответствии с ранее объявленными условиями приобретения не более 704 643 813 размещенных Обыкновенных акций (включая Обыкновенные акции, права на которые удостоверены ГДР) по цене 3,2 доллара США (подлежащей уплате в российских рублях по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на 28 сентября 2015 года) за одну Обыкновенную акцию и 16 долларов США за одну ГДР («Программа приобретения»). Программа приобретения была открыта для приема заявок на продажу Обыкновенных акций и ГДР с 25 августа 2015 года по 25 сентября 2015 года.
По итогам осуществления Программы приобретения компания «Enterpro» приобрела 488 481 282 Обыкновенных акций и 31 363 901 ГДР, удостоверяющих права на 156 819 505 Обыкновенных акций, что в совокупности составляет около 21,98% общего количества размещенных Обыкновенных акций Уралкалия. Приобретенные Обыкновенные акции включают 367 001 986 Обыкновенных акций, составляющих 12,5% общего количества размещенных Обыкновенных акций, заявка в отношении которых была получена от компании «Chengdong Investment Corporation». Количество Обыкновенных акций и ГДР, приобретенных компанией «Enterpro» в рамках Программы приобретения, не превысило 704 643 813 Обыкновенных акций (включая Обыкновенные акции, права на которые удостоверены ГДР), т.е. максимальное количество Обыкновенных акций и ГДР, которые могли быть предложены к приобретению компанией «Enterpro» в соответствии с Меморандумом в отношении Программы приобретения от 25 августа 2015 года и объявлением, опубликованным 25 сентября 2015 года.
По результатам Программы приобретения, количество Обыкновенных акций Уралкалия (включая Обыкновенные акции, права на которые удостоверены ГДР), принадлежащих миноритарным акционерам, составляет около 13,9% уставного капитала Компании.