Компания «Enterpro» приобрела около 22% общего количества размещенных акций Уралкалия

ПАО «Уралкалий» (LSE: URKA; Уралкалий; Компания), один из ведущих мировых производителей калия, уведомляет о том, что компания «Enterpro Services Limited» («компания «Enterpro») объявила о завершении программы приобретения обыкновенных акций Уралкалия номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая («Обыкновенные акции»), включая глобальные депозитарные расписки («ГДР»), удостоверяющие права на Обыкновенные акции, в соответствии с ранее объявленными условиями приобретения не более 704 643 813 размещенных Обыкновенных акций (включая Обыкновенные акции, права на которые удостоверены ГДР) по цене 3,2 доллара США (подлежащей уплате в российских рублях по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на 28 сентября 2015 года) за одну Обыкновенную акцию и 16 долларов США за одну ГДР («Программа приобретения»). Программа приобретения была открыта для приема заявок на продажу Обыкновенных акций и ГДР с 25 августа 2015 года по 25 сентября 2015 года.