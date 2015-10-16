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Posted 16 октября 2015, 10:52

Published 16 октября 2015, 10:52

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

Кунгур примет чемпионат России по воздухоплаванию в 2016 году

Кунгур примет чемпионат России по воздухоплаванию в 2016 году

16 октября 2015, 10:52
Фото: Properm.ru.
Еще один город, где проведут чемпионат России — Великие Луки.

15 октября на заседании Бюро Федерации воздухоплавания России был утвержден календарный план официальных мероприятий на 2016 год. Кроме того, было решено провести Чемпионат России по воздухоплаванию сразу в двух городах — Кунгуре и Великих Луках, пишет «Кунгур-Online».

Мероприятия запланированы на разное время. В Великих Луках соревнования пройдут в рамках международной встречи воздухоплавателей, а в Кунгуре — во время фестиваля «Небесная ярмарка».

По суммам итоговых результатов обоих соревнований будет выявлен чемпион России по воздухоплаванию 2016 года.

#Спорт#Небесная ярмарка#Воздухоплавание
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