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Posted 16 октября 2015, 11:20

Published 16 октября 2015, 11:20

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

Лидеры и аутсайдеры. Опубликован рейтинг эффективности депутатов пермской гордумы

Лидеры и аутсайдеры. Опубликован рейтинг эффективности депутатов пермской гордумы

16 октября 2015, 11:20
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Депутаты
По результатам анализа лидерами рейтинга стали Арсен Болквадзе, Владимир Плотников и Юрий Уткин. Аутсайдером рейтинга значится Сергей Бологов.

Сегодня, 16 октября, состоялась презентация рейтинга открытости и эффективности депутатов Пермской городской Думы V созыва. Эксперты проанализировали уровень законотворческой активности народных избранников и их открытость, взаимодействие со СМИ, электоральный потенциал и влияние на городские решения. По каждому из пяти этих показателей депутаты получали оценку по пятибальной шкале.

Согласно результатам проведенного анализа лидерами рейтинга стали Арсен Болквадзе (Кировский район, средний балл 4,2), Владимир Плотников (Дзержинский район, балл 4,17) и Юрий Уткин (Свердловский район. балл 4,06).

Директор ООО «Группа компаний «Западно-Уральский информационный центр» Елена Скворцова заметила, что даже у «активных» представителей думы, как Владимир Плотников и Юрий Уткин показатель открытости не дотягивает до 4-х баллов, а у лидера рейтинга Арсена Болквадзе — и до 3: «Существенный «провал» наблюдается по таким критериям, как наличие годовых отчетов перед избирателями и присутствие депутатов в социальных сетях и блогах».

Экспертная группа, проводившая исследования, также обратила внимание на более низкий балл депутатского корпуса гордумы в сравнении с баллами депутатов ЗС.

Организатором исследования выступила представитель компании OОО «Центр Информационных технологий» Людмила Ознобишина.

#Мнения#Общество#Депутаты
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