Лидеры и аутсайдеры. Опубликован рейтинг эффективности депутатов пермской гордумы

Директор ООО «Группа компаний «Западно-Уральский информационный центр» Елена Скворцова заметила, что даже у «активных» представителей думы, как Владимир Плотников и Юрий Уткин показатель открытости не дотягивает до 4-х баллов, а у лидера рейтинга Арсена Болквадзе — и до 3: «Существенный «провал» наблюдается по таким критериям, как наличие годовых отчетов перед избирателями и присутствие депутатов в социальных сетях и блогах».