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Posted 16 октября 2015, 07:50

Published 16 октября 2015, 07:50

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

На шоссе Космонавтов «Тойота» сбила пешехода

На шоссе Космонавтов «Тойота» сбила пешехода

16 октября 2015, 07:50
Фото: Properm.ru.
По предварительным данным пермской госавтоинспекции, мужчина переходил дорогу в неустановленном для этого месте. Накануне на этом же участке произошло аналогичное ДТП.

Сегодня, 16 октября, на шоссе Космонавтов был сбит пешеход. Как рассказали корреспонденту Properm.ru очевидцы последствий, примерно в восемь часов утра около остановки Совхозная стояла машина МЧС и «Скорой помощи».

В госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло в 7:30. Автомобиль «Тойота Королла» сбил мужчину 1972 года рождения. По данным ГИБДД, пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте справа налево по ходу движения. Пострадавшего доставили в больницу.

Накануне, 15 октября, на этом же участке — напротив дома №316 в/3 по улице шоссе Космонавтов — пострадал мужчина 1987 года рождения. Около 12:00 его сбил автомобиль «Митсубиси».

Пострадавшего госпитализировали в медсанчасть с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом крестца. В госавтоинспекции сообщили, что пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

#Происшествия#Сбитый пешеход#Сбит пешеход
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