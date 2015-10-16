На шоссе Космонавтов «Тойота» сбила пешехода

В госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло в 7:30. Автомобиль «Тойота Королла» сбил мужчину 1972 года рождения. По данным ГИБДД, пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте справа налево по ходу движения. Пострадавшего доставили в больницу.