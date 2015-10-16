На шоссе Космонавтов «Тойота» сбила пешехода

Posted 16 октября 2015, 07:50
Published 16 октября 2015, 07:50
Modified 2 марта 2023, 16:54
Updated 2 марта 2023, 16:54
Сегодня, 16 октября, на шоссе Космонавтов был сбит пешеход. Как рассказали корреспонденту Properm.ru очевидцы последствий, примерно в восемь часов утра около остановки Совхозная стояла машина МЧС и «Скорой помощи».
В госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло в 7:30. Автомобиль «Тойота Королла» сбил мужчину 1972 года рождения. По данным ГИБДД, пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте справа налево по ходу движения. Пострадавшего доставили в больницу.
Накануне, 15 октября, на этом же участке — напротив дома №316 в/3 по улице шоссе Космонавтов — пострадал мужчина 1987 года рождения. Около 12:00 его сбил автомобиль «Митсубиси».
Пострадавшего госпитализировали в медсанчасть с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом крестца. В госавтоинспекции сообщили, что пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте.