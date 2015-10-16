«Парма» на выезде одержала первую победу в сезоне Суперлиги

Posted 16 октября 2015, 08:44
Published 16 октября 2015, 08:44
Modified 2 марта 2023, 16:54
Updated 2 марта 2023, 16:54
15 октября баскетбольный клуб «Парма» в выездном матче одержал первую победу в сезоне над командой «Иркут» со счетом 79:64.
Первый период прошел для пермяков не совсем удачно. Команда соперников отлично защищалась и на перерыв команды ушли со счетом 20:10 в пользу иркутян. Во втором периоде баскетболисты «Пармы» взяли себя в руки и на большой перерыв команды ушли с равным счетом — 34:34.
Вторая половина матча стала переломной. Подопечные Вячеслава Шушакова начали стремительно набирать очки и к окончанию третьей четверти счет стал 53:48 в пользу пермяков. Четвертый период поставил окончательную точку в победе «Пармы». По окончании последней четверти счет был 79:64.
«ПАРМА» с победой отправляется домой, где для нее начнется настоящий баскетбольный марафон. 22 октября пермяки принимают у себя сургутскую команду «Университет-Югра», а 25 октября команда Вячеслава Шушакова сразится с баскетбольным клубом «МБА».