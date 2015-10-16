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Posted 16 октября 2015, 08:44

Published 16 октября 2015, 08:44

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

«Парма» на выезде одержала первую победу в сезоне Суперлиги

«Парма» на выезде одержала первую победу в сезоне Суперлиги

16 октября 2015, 08:44
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Парма
Игра получилась напряженной, но результативной для пермяков.

15 октября баскетбольный клуб «Парма» в выездном матче одержал первую победу в сезоне над командой «Иркут» со счетом 79:64.

Первый период прошел для пермяков не совсем удачно. Команда соперников отлично защищалась и на перерыв команды ушли со счетом 20:10 в пользу иркутян. Во втором периоде баскетболисты «Пармы» взяли себя в руки и на большой перерыв команды ушли с равным счетом — 34:34.

Вторая половина матча стала переломной. Подопечные Вячеслава Шушакова начали стремительно набирать очки и к окончанию третьей четверти счет стал 53:48 в пользу пермяков. Четвертый период поставил окончательную точку в победе «Пармы». По окончании последней четверти счет был 79:64.

«ПАРМА» с победой отправляется домой, где для нее начнется настоящий баскетбольный марафон. 22 октября пермяки принимают у себя сургутскую команду «Университет-Югра», а 25 октября команда Вячеслава Шушакова сразится с баскетбольным клубом «МБА».

Вячеслав Шушаков, Главный тренер БК «ПАРМА»: — С Иркутском играем уже четвертый сезон. Каждая встреча всегда носит принципиальный характер. Сегодня по настрою в начале игры соперники выглядели лучше, о чем говорит статистика. После первой четверти мы, как следует, поговорили о происходящем и стали исправлять свое положение. Начали активнее и увереннее действовать в нападении, а в защите надо было внимательнее сыграть с лидерами «Иркута». Нам удалось догнать хозяев площадки уже к большому перерыву. Дальше мы только добавляли, держали темп, делились мячом в нападении. И довели матч до победы.
#Спорт#Парма#Баскетбольный клуб
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