«Парма» на выезде одержала первую победу в сезоне Суперлиги

Первый период прошел для пермяков не совсем удачно. Команда соперников отлично защищалась и на перерыв команды ушли со счетом 20:10 в пользу иркутян. Во втором периоде баскетболисты «Пармы» взяли себя в руки и на большой перерыв команды ушли с равным счетом — 34:34.