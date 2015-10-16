Просрочка бьет все рекорды: банки массово списывают долги населения и бизнеса

Издание уточняет, что банки предпочитают списывать с баланса безнадежные долги, которые не удается взыскать. Однако финансовые организации могут продать долг или продолжать его взыскивать в пределах искового срока. Такой резкий рост объема списаний объясняется нежеланием банков формировать по ним повышенные резервы, что в период кризиса считается невыгодным.