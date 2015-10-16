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Posted 16 октября 2015, 06:24

Published 16 октября 2015, 06:24

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

Просрочка бьет все рекорды: банки массово списывают долги населения и бизнеса

Просрочка бьет все рекорды: банки массово списывают долги населения и бизнеса

16 октября 2015, 06:24
Фото: Properm.ru.
За год кредитные учреждения увеличили количество списанных долгов на 49%.

С сентября прошлого года российские банки списали на 49% больше долгов населения и бизнеса по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Объем списанных задолженностей составил рекордные 663,8 млрд рублей, сообщают «Известия».

Издание уточняет, что банки предпочитают списывать с баланса безнадежные долги, которые не удается взыскать. Однако финансовые организации могут продать долг или продолжать его взыскивать в пределах искового срока. Такой резкий рост объема списаний объясняется нежеланием банков формировать по ним повышенные резервы, что в период кризиса считается невыгодным.

Еще один антирекорд установил объем просроченной задолженности, который в этом году вырос на 1 трлн рублей. Причем если население задолжало банкам 851,5 млрд рублей, то бизнес — уже 1,853 трлн рублей.

Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ: — Рост списаний с некоторой задержкой следует за ростом просроченной задолженности. Поэтому в условиях раскручивающегося кризиса темп роста списаний не успевает за стремительным ростом просроченной задолженности, достигшим на 1 сентября максимума за период нового кризиса плюс 58% за год.

Эксперты поясняют, что списанные долги крупного бизнеса сформированы в основном в 2009–2011 годах, а вот малый и средний бизнес, а также физические лица набрали кредиты уже в 2011–2013 годах.

Владимир Тетерин, младший директор по банковским рейтингам RAEХ:— Отмечаемый рост объема их списаний в части кредитов крупному бизнесу, скорее всего, объясняется не текущей макроэкономикой, а расчисткой баланса крупных банков от плохих долгов, сформированных в 2009–2011 годах. А вот списываемые кредиты физлицам и малому и среднему бизнесу, как правило, более свежие и в большей степени связаны с ростом объемов кредитования в 2011–2013 годах. Чаще и быстрее всего банки списывают розничные кредиты, дольше всего держат на балансе крупные кредиты корпоративным заемщикам, где еще есть надежда на возврат части выданных средств.
#Банки
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