Просрочка бьет все рекорды: банки массово списывают долги населения и бизнеса

Posted 16 октября 2015, 06:24
Published 16 октября 2015, 06:24
Modified 2 марта 2023, 16:54
Updated 2 марта 2023, 16:54
С сентября прошлого года российские банки списали на 49% больше долгов населения и бизнеса по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Объем списанных задолженностей составил рекордные 663,8 млрд рублей, сообщают «Известия».
Издание уточняет, что банки предпочитают списывать с баланса безнадежные долги, которые не удается взыскать. Однако финансовые организации могут продать долг или продолжать его взыскивать в пределах искового срока. Такой резкий рост объема списаний объясняется нежеланием банков формировать по ним повышенные резервы, что в период кризиса считается невыгодным.
Еще один антирекорд установил объем просроченной задолженности, который в этом году вырос на 1 трлн рублей. Причем если население задолжало банкам 851,5 млрд рублей, то бизнес — уже 1,853 трлн рублей.
Эксперты поясняют, что списанные долги крупного бизнеса сформированы в основном в 2009–2011 годах, а вот малый и средний бизнес, а также физические лица набрали кредиты уже в 2011–2013 годах.