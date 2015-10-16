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Posted 16 октября 2015, 05:42

Published 16 октября 2015, 05:42

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

С начала года в Прикамье почти на 20% выросло число ВИЧ-инфицированных

С начала года в Прикамье почти на 20% выросло число ВИЧ-инфицированных

16 октября 2015, 05:42
Фото: Properm.ru.
По ряду социально-значимых болезней за девять месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года также наблюдался рост заболеваемости.

Эпидемиологическая обстановка на территории Пермского края за девять месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась ростом заболеваемости населения, сообщает пермьстат.

С начала года по отношению к январю-сентябрю 2014 года на 9% выросло число случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями. В то же время, практически на половину снизилось число случаев заболеваемости острыми гепатитами.

#Видео#Здоровье
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