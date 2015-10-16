С начала года в Прикамье почти на 20% выросло число ВИЧ-инфицированных

Posted 16 октября 2015, 05:42
Published 16 октября 2015, 05:42
Modified 2 марта 2023, 16:54
Updated 2 марта 2023, 16:54
Эпидемиологическая обстановка на территории Пермского края за девять месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась ростом заболеваемости населения, сообщает пермьстат.
С начала года по отношению к январю-сентябрю 2014 года на 9% выросло число случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями. В то же время, практически на половину снизилось число случаев заболеваемости острыми гепатитами.