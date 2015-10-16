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Posted 16 октября 2015, 11:39

Published 16 октября 2015, 11:39

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

Средний доход пермяков составил 32 тысячи рублей в месяц

Средний доход пермяков составил 32 тысячи рублей в месяц

16 октября 2015, 11:39
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермьстат
Среднедушевные денежные расходы в месяц на человека составили 28 тыс. рублей, из них 20 тыс. тратится на покупку товаров и услуг.

С января по сентябрь 2015 года общая прибыль жителей Пермского края составила 761,236 млрд рублей. Среднедушевный доход составил 32,274 тыс. рублей, сообщает Пермьстат.

Денежные расходы по состоянию на сентябрь составили 661,967 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом эта цифра выросла на 14,5%.

Среднедушевные денежные расходы в месяц на человека составили 28 тыс. рублей, из них 20 тыс. тратится на покупку товаров и услуг. С учетом изменения цен среднедушевые расходы уменьшились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 0,3%, потребительские расходы — на 11,4%.

#Общество#Пермьстат
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