Средний доход пермяков составил 32 тысячи рублей в месяц

Среднедушевные денежные расходы в месяц на человека составили 28 тыс. рублей, из них 20 тыс. тратится на покупку товаров и услуг. С учетом изменения цен среднедушевые расходы уменьшились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 0,3%, потребительские расходы — на 11,4%.