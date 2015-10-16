В Кунгуре 17-летний подросток из Березников сбывал наркотики через интернет

Posted 16 октября 2015, 11:18
Published 16 октября 2015, 11:18
Modified 2 марта 2023, 16:54
Updated 2 марта 2023, 16:54
В Кунгуре Следственный комитет завершил расследование в отношении 17-летнего жителя Березников, временно проживающего в Кунгуре, сообщает пресс-служба ведомства. Ему предъявлены обвинения за сбыт наркотических средств в крупном размере и приготовление к сбыту наркотических средств в особо крупном размере.
Установлено, что 11 мая 2015 года юноша через интернет продал наркотики в особо крупном размере. 29 июня при задержании у него были обнаружены расфасованные наркотики различных видов в крупном и особо крупном размере, которые подросток хотел продать.