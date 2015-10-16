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Posted 16 октября 2015, 11:18

Published 16 октября 2015, 11:18

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

В Кунгуре 17-летний подросток из Березников сбывал наркотики через интернет

В Кунгуре 17-летний подросток из Березников сбывал наркотики через интернет

16 октября 2015, 11:18
Фото: Properm.ru.
Ему предъявлены обвинения за сбыт наркотических средств в крупном размере и приготовление к сбыту наркотических средств в особо крупном размере.

В Кунгуре Следственный комитет завершил расследование в отношении 17-летнего жителя Березников, временно проживающего в Кунгуре, сообщает пресс-служба ведомства. Ему предъявлены обвинения за сбыт наркотических средств в крупном размере и приготовление к сбыту наркотических средств в особо крупном размере.

Установлено, что 11 мая 2015 года юноша через интернет продал наркотики в особо крупном размере. 29 июня при задержании у него были обнаружены расфасованные наркотики различных видов в крупном и особо крупном размере, которые подросток хотел продать.

#Происшествия#Наркотики
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