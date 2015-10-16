В Кунгуре пьяная женщина устроила поножовщину из-за убитого котенка

Posted 16 октября 2015, 12:09
Published 16 октября 2015, 12:09
Modified 2 марта 2023, 16:54
Updated 2 марта 2023, 16:54
В Кунгуре вспыхнувшая ссора недавно съехавшихся сожителей закончилась поножовщиной.
Как рассказали корреспонденту Properm.ru в Следственном комитете по Кунгурскому району, трагедия произошла в ночь на 13 октября. Задержанная 31-летняя женщина рассказала следователям, что вместе с 39-летним сожителем они прожили вместе 10 дней. На новоселье они завели котенка.
По предварительным данным, котенок мужчине не нравился и во время распития алкоголя он напоил животное водкой и сильно стукнул об пол, от чего четвероногий скончался. Пьяной женщине это очень не понравилось, она схватила нож и ударила сожителя.
Сейчас женщина заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в убийстве.