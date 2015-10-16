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Posted 16 октября 2015, 12:09

Published 16 октября 2015, 12:09

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

В Кунгуре пьяная женщина устроила поножовщину из-за убитого котенка

В Кунгуре пьяная женщина устроила поножовщину из-за убитого котенка

16 октября 2015, 12:09
Фото: Properm.ru.
Вместе со своим новоиспеченным сожителем они прожили 10 дней.

В Кунгуре вспыхнувшая ссора недавно съехавшихся сожителей закончилась поножовщиной.

Как рассказали корреспонденту Properm.ru в Следственном комитете по Кунгурскому району, трагедия произошла в ночь на 13 октября. Задержанная 31-летняя женщина рассказала следователям, что вместе с 39-летним сожителем они прожили вместе 10 дней. На новоселье они завели котенка.

По предварительным данным, котенок мужчине не нравился и во время распития алкоголя он напоил животное водкой и сильно стукнул об пол, от чего четвероногий скончался. Пьяной женщине это очень не понравилось, она схватила нож и ударила сожителя.

Сейчас женщина заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в убийстве.

#Происшествия
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