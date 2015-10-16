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Posted 16 октября 2015, 09:43

Published 16 октября 2015, 09:43

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

В Перми дворник нашел килограммовый сверток наркотиков

В Перми дворник нашел килограммовый сверток наркотиков

16 октября 2015, 09:43
Фото: Properm.ru.
Свою находку мужчина обнаружил во дворе дома, в котором прибирался.

15 октября в отдел полиции позвонил мужчина, работающий дворником в одном из домов Перми. Он сообщил, что при уборке придомовой территории обнаружил сверток, предположительно, с наркотиками внутри. На место выехали сотрудники полиции.

Как сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе ГУ МВД, сверток весит около одного килограмма. Сейчас проводится экспертиза, которая установит, что это за вещество.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД
#Происшествия#Наркотики
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