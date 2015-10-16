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Posted 16 октября 2015, 05:52

Published 16 октября 2015, 05:52

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

В Перми уничтожили 2,5 тонны яблок, «в целях безопасности РФ»

В Перми уничтожили 2,5 тонны яблок, «в целях безопасности РФ»

16 октября 2015, 05:52
Фото: Properm.ru.
Фрукты были обнаружены на оптовых складах в Дзержинском районе.

Во исполнение Указа президента «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ» были уничтожены 2,5 тонны яблок.

В Россельхознадзоре сообщили, что фрукты были неизвестного происхождения: без маркировки и сопроводительных документов. Опасные яблоки были обнаружены на оптовых складах в Дзержинском районе. Продукцию уничтожили механическим путем на полигоне ТБО.

#Общество#Россельхознадзор
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