В Перми уничтожили 2,5 тонны яблок, «в целях безопасности РФ»

В Россельхознадзоре сообщили, что фрукты были неизвестного происхождения: без маркировки и сопроводительных документов. Опасные яблоки были обнаружены на оптовых складах в Дзержинском районе. Продукцию уничтожили механическим путем на полигоне ТБО.