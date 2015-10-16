В Перми уничтожили 2,5 тонны яблок, «в целях безопасности РФ»

Posted 16 октября 2015, 05:52
Published 16 октября 2015, 05:52
Modified 2 марта 2023, 16:54
Updated 2 марта 2023, 16:54
Во исполнение Указа президента «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ» были уничтожены 2,5 тонны яблок.
В Россельхознадзоре сообщили, что фрукты были неизвестного происхождения: без маркировки и сопроводительных документов. Опасные яблоки были обнаружены на оптовых складах в Дзержинском районе. Продукцию уничтожили механическим путем на полигоне ТБО.