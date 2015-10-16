properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября 2015, 05:31

Published 16 октября 2015, 05:31

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

Власти отказались от идеи строительства в Перми надземного метро

Власти отказались от идеи строительства в Перми надземного метро

16 октября 2015, 05:31
Фото: Properm.ru.
Отказ инициатору идеи, бизнесмену из Санкт-Петербурга, был выдан на основании отсутствия метро в генеральном плане города.

Департамент градостроительства и архитектуры направил ответ бизнесмену из Санкт-Петербурга Ринату Бичурину, который в июле 2015 года предложил на частные средства построить в городе бесплатное надземное метро.

Бизнесмен получил отказ, обоснованный отсутствием метро в генеральном плане города, пишет «Business Class». Реализация данного проекта возможна за счет привлечения внебюджетных средств в случае утверждения внесенных изменений в Генплане.

Напомним, бизнесмен из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин предложил построить в России надземные линии скоростного общественного транспорта. Соответствующий проект-презентацию он направил в 42 города с населением выше четырехсот тысяч человек, в том числе и в Пермь. Проект строительства линий метро не требует привлечения бюджетного финансирования. Все может быть построено на частные средства, привлекать которые бизнесмен планировал сам.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика