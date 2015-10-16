Власти отказались от идеи строительства в Перми надземного метро

Posted 16 октября 2015, 05:31
Published 16 октября 2015, 05:31
Modified 2 марта 2023, 16:54
Updated 2 марта 2023, 16:54
Департамент градостроительства и архитектуры направил ответ бизнесмену из Санкт-Петербурга Ринату Бичурину, который в июле 2015 года предложил на частные средства построить в городе бесплатное надземное метро.
Бизнесмен получил отказ, обоснованный отсутствием метро в генеральном плане города, пишет «Business Class». Реализация данного проекта возможна за счет привлечения внебюджетных средств в случае утверждения внесенных изменений в Генплане.
Напомним, бизнесмен из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин предложил построить в России надземные линии скоростного общественного транспорта. Соответствующий проект-презентацию он направил в 42 города с населением выше четырехсот тысяч человек, в том числе и в Пермь. Проект строительства линий метро не требует привлечения бюджетного финансирования. Все может быть построено на частные средства, привлекать которые бизнесмен планировал сам.