Власти отказались от идеи строительства в Перми надземного метро

Напомним, бизнесмен из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин предложил построить в России надземные линии скоростного общественного транспорта. Соответствующий проект-презентацию он направил в 42 города с населением выше четырехсот тысяч человек, в том числе и в Пермь. Проект строительства линий метро не требует привлечения бюджетного финансирования. Все может быть построено на частные средства, привлекать которые бизнесмен планировал сам.