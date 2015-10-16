properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября 2015, 12:26

Published 16 октября 2015, 12:26

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

Все заявки, поступившие на конкурс по проектированию школы «Сколково», будут рассмотрены вновь

Все заявки, поступившие на конкурс по проектированию школы «Сколково», будут рассмотрены вновь

16 октября 2015, 12:26
Фото: Properm.ru.
Пермское управление ФАС рассмотрело жалобы по поводу конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ комплекса зданий «Школа Сколково в Пермском крае».

Пермское управление антимонопольной службы рассмотрела три жалобы на проведение конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Комплекс зданий «Школа Сколково в Пермском крае».

На первом заседании комиссия УФАС выслушала пояснения заказчика — Корпорации развития Пермского края — относительно оценки заявок «Омскгражданпроект» и «ЭлТех СПб». Представители КРПК также объяснили причины отклонения заявок ПАО «Сахапроект», ООО «Проектное бюро «Контур» и ООО «Стройинвест» совместно с ООО «Пермоблпроект». Комиссия объявила перерыв до 16 октября, сегодня решение было принятов.

Жалоба Красноярского проектно-изыскательского института «ВНИИПИЭТ» о необоснованном отклонении заявки признана необоснованной.

По жалобе теруправления Росимущества рассмотрение прекращено. Теруправление полагает, что проведение конкурса нарушает права РФ: в перечень документов, выдаваемых по условиям конкурса перед началом работ, входят правоустанавливающие документы на участок, который является федеральной собственностью. В УФАС сообщили, что вопросы прав на земельный участок находятся за пределами полномочий ведомства и не влияют на конкуренцию на конкретных торгах.

Единиственными, кто добился результата, стали представители АО «ЭлТех СПб». Жалоба признана обоснованной. В действиях Корпорации развития Пермского края установлены факты нарушения закона о защите конкуренции и порядка определения победителя торгов.

Управление ФАС по Пермскому краю:— Техническое задание, составленное КРПК, запрещает участникам использование тире, дефисов «или» при описании качественных и количественных показателей. Участник должен указать конкретный показатель. Часть заявок была отклонена по причине того, что участник указал диапазон. При этом заявка победителей «Омскгражданпроект» также содержала диапазон (учительская на 15–20 человек), но была допущена к торгам.

УФАС выдало предписание об отмене протоколов рассмотрения заявок. Поступившие заявки с учетом выявленных нарушений будут рассмотрены вновь.

Напомним, в 2012 году фонд «Сколково» при поддержке федерального минобра и компании Microsoft провел конкурс концепций на создание «Школы Сколково». Концепция инновационного образовательного комплекса вошла в число концепций-лауреатов и рекомендована Фондом «Сколково» к исполнению в Пермском крае. Она предполагает создание в Прикамье инновационного образовательного центра «Школа Сколково», где будут получать образование дети, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, которые проявляют особые способности в науке, творчестве и спорте. Объекты планируется разместить на земельном участке площадью 35 тыс. кв. м, на ул. Академика Королева в Перми.

#Недвижимость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика