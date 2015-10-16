Все заявки, поступившие на конкурс по проектированию школы «Сколково», будут рассмотрены вновь

Напомним, в 2012 году фонд «Сколково» при поддержке федерального минобра и компании Microsoft провел конкурс концепций на создание «Школы Сколково». Концепция инновационного образовательного комплекса вошла в число концепций-лауреатов и рекомендована Фондом «Сколково» к исполнению в Пермском крае. Она предполагает создание в Прикамье инновационного образовательного центра «Школа Сколково», где будут получать образование дети, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, которые проявляют особые способности в науке, творчестве и спорте. Объекты планируется разместить на земельном участке площадью 35 тыс. кв. м, на ул. Академика Королева в Перми.