Все заявки, поступившие на конкурс по проектированию школы «Сколково», будут рассмотрены вновь

Posted 16 октября 2015, 12:26
Published 16 октября 2015, 12:26
Modified 2 марта 2023, 16:54
Updated 2 марта 2023, 16:54
Пермское управление антимонопольной службы рассмотрела три жалобы на проведение конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Комплекс зданий «Школа Сколково в Пермском крае».
На первом заседании комиссия УФАС выслушала пояснения заказчика — Корпорации развития Пермского края — относительно оценки заявок «Омскгражданпроект» и «ЭлТех СПб». Представители КРПК также объяснили причины отклонения заявок ПАО «Сахапроект», ООО «Проектное бюро «Контур» и ООО «Стройинвест» совместно с ООО «Пермоблпроект». Комиссия объявила перерыв до 16 октября, сегодня решение было принятов.
Жалоба Красноярского проектно-изыскательского института «ВНИИПИЭТ» о необоснованном отклонении заявки признана необоснованной.
По жалобе теруправления Росимущества рассмотрение прекращено. Теруправление полагает, что проведение конкурса нарушает права РФ: в перечень документов, выдаваемых по условиям конкурса перед началом работ, входят правоустанавливающие документы на участок, который является федеральной собственностью. В УФАС сообщили, что вопросы прав на земельный участок находятся за пределами полномочий ведомства и не влияют на конкуренцию на конкретных торгах.
Единиственными, кто добился результата, стали представители АО «ЭлТех СПб». Жалоба признана обоснованной. В действиях Корпорации развития Пермского края установлены факты нарушения закона о защите конкуренции и порядка определения победителя торгов.
УФАС выдало предписание об отмене протоколов рассмотрения заявок. Поступившие заявки с учетом выявленных нарушений будут рассмотрены вновь.
Напомним, в 2012 году фонд «Сколково» при поддержке федерального минобра и компании Microsoft провел конкурс концепций на создание «Школы Сколково». Концепция инновационного образовательного комплекса вошла в число концепций-лауреатов и рекомендована Фондом «Сколково» к исполнению в Пермском крае. Она предполагает создание в Прикамье инновационного образовательного центра «Школа Сколково», где будут получать образование дети, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, которые проявляют особые способности в науке, творчестве и спорте. Объекты планируется разместить на земельном участке площадью 35 тыс. кв. м, на ул. Академика Королева в Перми.