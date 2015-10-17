Краевая прокуратура потребовала от властей привести в порядок памятники защитникам Отечества

На территории Красновишерского муниципального района находится 17 объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), посвященные Великой Отечественной войне, из них более половины нуждаются в ремонте и реконструкции. При этом органы местного самоуправления не ведут их государственный учет, паспорта на захоронения не составлены. В связи с чем, прокурор района в адрес глав поселений Красновишерского муниципального района вынес 4 представления с требованием устранения нарушений. Также нарушения обнаружены в Юсьвенском и Куединском районах.