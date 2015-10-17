Краевая прокуратура потребовала от властей привести в порядок памятники защитникам Отечества

Posted 17 октября 2015, 11:48
Published 17 октября 2015, 11:48
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Органы прокуратуры Пермского края выявили нарушения федерального законодательства о содержании памятников воинам Великой Отечественной войны.
Согласно Закона РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» на органы местного самоуправления возложены обязанности по благоустройству находящихся на их территориях воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших. Однако, как показывают проверки, в ряде территорий края такая работа должным образом не осуществляется.
На территории Красновишерского муниципального района находится 17 объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), посвященные Великой Отечественной войне, из них более половины нуждаются в ремонте и реконструкции. При этом органы местного самоуправления не ведут их государственный учет, паспорта на захоронения не составлены. В связи с чем, прокурор района в адрес глав поселений Красновишерского муниципального района вынес 4 представления с требованием устранения нарушений. Также нарушения обнаружены в Юсьвенском и Куединском районах.
Всего в истекшем периоде 2015 года принятыми мерами прокурорского реагирования удалось добиться паспортизации и благоустройства 108 воинских захоронений, сообщает пресс-служба Прокуратуры.