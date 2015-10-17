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Posted 17 октября 2015, 08:11

Published 17 октября 2015, 08:11

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

На Гайве живодеры до смерти замучили потерявшуюся собаку

На Гайве живодеры до смерти замучили потерявшуюся собаку

17 октября 2015, 08:11
Фото: Properm.ru.
Зоозащитники ищут свидетелей издевательства над животным и намерены добиваться от правоохранительных органов возбуждения уголовного дела.

Вчера, 16 октября, в социальных сетях распространилось обращение молодой пермячки Юлии Абиджбы. Девушка опубликовала фотографию растерзанной собаки и рассказала о том, что на Гайве неизвестные до смерти замучили потерявшуюся собаку. Живодеры выкололи животному глаза, изрезали и пытались поджечь. От полученных травм собака скончалась.

«На верхнем левом фото потерявшаяся собака, хозяина которой разыскивали, запечатлена 8 октября, на следующих фото — то, что стало с ней 14 октября после того, как над ней издевались какие-то изверги, воспользовавшиеся тем, что собака добрая, и ко всем идет. Эти садисты ей выдавили глазки, били, и резали, а еще жгли. Собака умерла», — пишет девушка.

14 октября в группе зоозащитников была опубликована новость о том, что собаку нашли истекающей кровью на ул. Карбышева. Добровольцы, решившие отвезти пса в больницу, нашлись только утром следующего дня. Когда активисты приехали на место, было уже поздно, от полученных травм пес скончался, рассказала Properm.ru девушка.

Сейчас зоозащитники ищут свидетелей издевательства над животным и намерены добиваться от правоохранительных органов возбуждения уголовного дела.

#Происшествия#Жестокое обращение с животными
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