На Гайве живодеры до смерти замучили потерявшуюся собаку

«На верхнем левом фото потерявшаяся собака, хозяина которой разыскивали, запечатлена 8 октября, на следующих фото — то, что стало с ней 14 октября после того, как над ней издевались какие-то изверги, воспользовавшиеся тем, что собака добрая, и ко всем идет. Эти садисты ей выдавили глазки, били, и резали, а еще жгли. Собака умерла», — пишет девушка.