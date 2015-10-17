На Гайве живодеры до смерти замучили потерявшуюся собаку

Posted 17 октября 2015, 08:11
Published 17 октября 2015, 08:11
Modified 2 марта 2023, 16:54
Updated 2 марта 2023, 16:54
Вчера, 16 октября, в социальных сетях распространилось обращение молодой пермячки Юлии Абиджбы. Девушка опубликовала фотографию растерзанной собаки и рассказала о том, что на Гайве неизвестные до смерти замучили потерявшуюся собаку. Живодеры выкололи животному глаза, изрезали и пытались поджечь. От полученных травм собака скончалась.
«На верхнем левом фото потерявшаяся собака, хозяина которой разыскивали, запечатлена 8 октября, на следующих фото — то, что стало с ней 14 октября после того, как над ней издевались какие-то изверги, воспользовавшиеся тем, что собака добрая, и ко всем идет. Эти садисты ей выдавили глазки, били, и резали, а еще жгли. Собака умерла», — пишет девушка.
14 октября в группе зоозащитников была опубликована новость о том, что собаку нашли истекающей кровью на ул. Карбышева. Добровольцы, решившие отвезти пса в больницу, нашлись только утром следующего дня. Когда активисты приехали на место, было уже поздно, от полученных травм пес скончался, рассказала Properm.ru девушка.
Сейчас зоозащитники ищут свидетелей издевательства над животным и намерены добиваться от правоохранительных органов возбуждения уголовного дела.