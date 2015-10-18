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Posted 18 октября 2015, 04:59

Published 18 октября 2015, 04:59

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

«Амкар» сыграл вничью с московским «Динамо»

«Амкар» сыграл вничью с московским «Динамо»

18 октября 2015, 04:59
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Амкар
Встреча закончилась со счетом 1:1

Вчера, 17 октября, на стадионе «Звезда» пермский «Амкар» принимал столичное «Динамо». На гол красно-черных москвичи ответили точным ударом с пенальти.

На 83 минуте Александр Прудников открыл счет, однако на 90 минуте форвард сборной России Александр Кокорин с пенальти добился ничейного результата для своей команды.

В следующем матче пермяки встретятся с «Уралом» из Екатеринбурга.

#Спорт#Амкар
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