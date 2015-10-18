«Амкар» сыграл вничью с московским «Динамо»

Posted 18 октября 2015, 04:59
Published 18 октября 2015, 04:59
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Вчера, 17 октября, на стадионе «Звезда» пермский «Амкар» принимал столичное «Динамо». На гол красно-черных москвичи ответили точным ударом с пенальти.
На 83 минуте Александр Прудников открыл счет, однако на 90 минуте форвард сборной России Александр Кокорин с пенальти добился ничейного результата для своей команды.
В следующем матче пермяки встретятся с «Уралом» из Екатеринбурга.