Фотофакт: «Наезд» на эксперта

Posted 18 октября 2015, 09:53
Published 18 октября 2015, 09:53
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
В Перми на автобусах 3-его маршрута был замечен не совсем традиционный баннер. На заднем стекле автобуса можно было увидеть интерпретацию «дерганий» в автоматической коробке передач в премиальном автомобиле «Infinity» в формулировке декана автодорожного факультета ПНИПУ Михаила Петухова, который, очевидно, являлся экспертом в судебной экспертизе по делу неизвестного владельца против автодилера.
Как гласит баннер, цитирующий эксперта, «процессы в коробке передач приводящие к ощущению толчка, способствуют повышению активной безопасности автомобиля».