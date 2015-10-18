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Posted 18 октября 2015, 09:53

Published 18 октября 2015, 09:53

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Фотофакт: «Наезд» на эксперта

Фотофакт: «Наезд» на эксперта

18 октября 2015, 09:53
Фото: Properm.ru.
Размещенный на автобусе баннер пытается объяснить преимущества проблемных мест АКПП в автомобиле «Infinity».

В Перми на автобусах 3-его маршрута был замечен не совсем традиционный баннер. На заднем стекле автобуса можно было увидеть интерпретацию «дерганий» в автоматической коробке передач в премиальном автомобиле «Infinity» в формулировке декана автодорожного факультета ПНИПУ Михаила Петухова, который, очевидно, являлся экспертом в судебной экспертизе по делу неизвестного владельца против автодилера.

Как гласит баннер, цитирующий эксперта, «процессы в коробке передач приводящие к ощущению толчка, способствуют повышению активной безопасности автомобиля».

#Общество
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