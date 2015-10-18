Фотофакт: «Наезд» на эксперта

В Перми на автобусах 3-его маршрута был замечен не совсем традиционный баннер. На заднем стекле автобуса можно было увидеть интерпретацию «дерганий» в автоматической коробке передач в премиальном автомобиле «Infinity» в формулировке декана автодорожного факультета ПНИПУ Михаила Петухова, который, очевидно, являлся экспертом в судебной экспертизе по делу неизвестного владельца против автодилера.