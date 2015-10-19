Аркадий Кац и Олег Чиркунов открывают в Перми новый фаст-фуд

Posted 19 октября 2015, 05:55
Published 19 октября 2015, 05:55
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Первый вице-спикер гордумы и владелец ресторана «Форшмак» Аркадий Кац совместно с холдингом «ЭКС» Олега Чиркунова открывают в Перми новую сеть быстрого питания, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Для этого была создана новая совместная компания — ООО «Фуд Трейдинг Групп».
Всего планируется открыть 7–10 точек. Первые две планируется запустить до конца этого года. Пермякам представят два формата кафе — стритфуд (точки площадью 20–25 кв. м.) и заведения на фудкорте (10 кв. м.). По данным «Коммерсанта», посетителям будут представлены блюда международной кухни без использования стандартных элементов фаст-фуда, типа тортильи и бургера. Средний чек был оценен в 120–130 рублей.
Первая точка нового фаст-фуда откроется в ноябре этого года в ТРК «Семья». Директор УК «ЭКС» Елена Жданова уточнила, что новая компания будет развивать отдельный проект, он не связан с ранее запущенным группой фаст-фуд-проектом «Киты еды». «Это разные концепции», — подчеркнула она, но не стала раскрывать различий. Название для второй сети еще не выбрано.