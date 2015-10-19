Аркадий Кац и Олег Чиркунов открывают в Перми новый фаст-фуд

Всего планируется открыть 7–10 точек. Первые две планируется запустить до конца этого года. Пермякам представят два формата кафе — стритфуд (точки площадью 20–25 кв. м.) и заведения на фудкорте (10 кв. м.). По данным «Коммерсанта», посетителям будут представлены блюда международной кухни без использования стандартных элементов фаст-фуда, типа тортильи и бургера. Средний чек был оценен в 120–130 рублей.