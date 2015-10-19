«Будут сносить дома вместе с нами». Жители Запруда написали письмо губернатору

В 2010 году Агентство по управлению имуществом Пермского края наложило обременения на участки, а 26 февраля 2013 года Пермская городская дума приняла решение об исключении из перечня разрешенного использования территорию подсобное хозяйство. Получив свои участки более 10 лет назад, пермяки продали квартиры, взяли кредиты и построили дома. В конце 2014 года нефтяные компании известили жителей, что все постройки необходимо снести, потому что они находятся в зоне газонефтепроводов.