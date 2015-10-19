«Будут сносить дома вместе с нами». Жители Запруда написали письмо губернатору

Posted 19 октября 2015, 08:15
Published 19 октября 2015, 08:15
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Жители Запруда написали обращение губернатору Пермского края Виктору Басаргину и сняли фильм о своей проблеме. Они просят разобраться в ситуации, возникшей в конце 2014 года. Собственники участков получили иски от АО «Транснефть-Прикамье» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» о сносе их домов и запрете что-либо строить в будущем. Об этом корреспонденту Properm.ru сообщил Илья Миков, житель Адищево, столкнувшийся с аналогичной проблемой.
В 2010 году Агентство по управлению имуществом Пермского края наложило обременения на участки, а 26 февраля 2013 года Пермская городская дума приняла решение об исключении из перечня разрешенного использования территорию подсобное хозяйство. Получив свои участки более 10 лет назад, пермяки продали квартиры, взяли кредиты и построили дома. В конце 2014 года нефтяные компании известили жителей, что все постройки необходимо снести, потому что они находятся в зоне газонефтепроводов.
Собственники земли в Запруде не могут зарегистрировать свои дома. «Получаем немотивированные отказы Росреестра, администрации Перми, судебные акты.
В период строительства с 2008 года никто никогда никаких требований к нам не предъявлял», — переживают жители района.
Сейчас около 300 семей по документам являются бомжами. «В совсем уже скором будущем будут исполнять судебные решения — сносить наши дома, но только вместе с нами», — пишут в своем коллективном обращении губернатору собственники «проблемной» земли. Они просят урегулировать ситуацию «в целях недопущения социального взрыва и соблюдения законодательства» .
Напомним, 21 сентября у стен администрации Перми прошел пикет жителей микрорайона Запруд.
Компания «Северо-Западные магистральные нефтепроводы» через суд также пытается добиться сноса всех построек в деревне Адищево Добрянского района. В судебном процессе компания делает упор на то, что участки входят в охранную зону нефтепровода, и по закону там не может находиться никаких построек. Похожие истории с угрозой сноса строений происходят, например, в Архиерейке и Ерепетах.