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Posted 19 октября 2015, 08:15

Published 19 октября 2015, 08:15

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

«Будут сносить дома вместе с нами». Жители Запруда написали письмо губернатору

«Будут сносить дома вместе с нами». Жители Запруда написали письмо губернатору

19 октября 2015, 08:15
Фото: Properm.ru.
Жители Запруда пытаются защитить свои дома от нефтяников. После того, как они возвели на своих участках постройки, им велели снести все, что попало во внезапно образовавшуюся охранную зону.

Жители Запруда написали обращение губернатору Пермского края Виктору Басаргину и сняли фильм о своей проблеме. Они просят разобраться в ситуации, возникшей в конце 2014 года. Собственники участков получили иски от АО «Транснефть-Прикамье» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» о сносе их домов и запрете что-либо строить в будущем. Об этом корреспонденту Properm.ru сообщил Илья Миков, житель Адищево, столкнувшийся с аналогичной проблемой.

В 2010 году Агентство по управлению имуществом Пермского края наложило обременения на участки, а 26 февраля 2013 года Пермская городская дума приняла решение об исключении из перечня разрешенного использования территорию подсобное хозяйство. Получив свои участки более 10 лет назад, пермяки продали квартиры, взяли кредиты и построили дома. В конце 2014 года нефтяные компании известили жителей, что все постройки необходимо снести, потому что они находятся в зоне газонефтепроводов.

Жители Запруда:— Приобретая участки, мы не знали о нахождении их в охранных зонах газонефтепроводов «Каменный лог — Пермь». В свидетельствах о государственной регистрации права собственности указано: «Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано». Неоднократно обращались с жалобами в надзорные органы, с требованием проведения государственной экспертизы по факту эксплуатации газонефтепроводов «Каменный Лог — Пермь», так как без выполнения мероприятий по определению остаточного ресурса труб и государственной экспертизы в связи с истечением срока их эксплуатации, значительным износом и аварийным состоянием труб безопасная эксплуатация трубопроводов невозможна.

Собственники земли в Запруде не могут зарегистрировать свои дома. «Получаем немотивированные отказы Росреестра, администрации Перми, судебные акты.
В период строительства с 2008 года никто никогда никаких требований к нам не предъявлял», — переживают жители района.

Сейчас около 300 семей по документам являются бомжами. «В совсем уже скором будущем будут исполнять судебные решения — сносить наши дома, но только вместе с нами», — пишут в своем коллективном обращении губернатору собственники «проблемной» земли. Они просят урегулировать ситуацию «в целях недопущения социального взрыва и соблюдения законодательства» .

Напомним, 21 сентября у стен администрации Перми прошел пикет жителей микрорайона Запруд.

Компания «Северо-Западные магистральные нефтепроводы» через суд также пытается добиться сноса всех построек в деревне Адищево Добрянского района. В судебном процессе компания делает упор на то, что участки входят в охранную зону нефтепровода, и по закону там не может находиться никаких построек. Похожие истории с угрозой сноса строений происходят, например, в Архиерейке и Ерепетах.

#Недвижимость#Видео
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