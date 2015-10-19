«Молот-Прикамье» на выезде обыграл «Звезду-ВДВ»

Posted 19 октября 2015, 06:41
Published 19 октября 2015, 06:41
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Вчера, 18 октября, пермский ХК «Молот-Прикамье» встречался с аутсайдером ВХЛ «Звездой-ВДВ» из Дмитрова. Встреча закончилась уверенной победой пермяком со счетом 1:4.
Молотобойцы начали встречу пассивно, что позволило дмитровцам часто и опасно атаковать, однако первый период закончился нулевой ничьей. После перерыва Руслан Карлин, сразу после выхода из штрафного бокса, открыл счет. Еще одну шайбу после комбинации своих партнеров забросил Сергей Абрамов.
Спустя нескуолько минут капитан дмитровцев смог отыграть одну шайбу, но на настрой команды это не повлияло. Данила Епимахин и Константин Куликов забили еще по шайбе во втором периоде. В третьем периоде зрителя голов не увидели.
После этой встречи пермский клуб ворвался с число лидеров ВХЛ и занимает пятую строчку в турнирной таблице.