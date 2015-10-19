«Молот-Прикамье» на выезде обыграл «Звезду-ВДВ»

Молотобойцы начали встречу пассивно, что позволило дмитровцам часто и опасно атаковать, однако первый период закончился нулевой ничьей. После перерыва Руслан Карлин, сразу после выхода из штрафного бокса, открыл счет. Еще одну шайбу после комбинации своих партнеров забросил Сергей Абрамов.