Осторожно! Преступники используют Сбербанк для мошенничества

Также появился новый вид мошенничества — рассылки по электронной почте якобы от имени Сбербанка. Письма, напоминают по стилистике и содержанию письма от Сбербанка. В сообщении указывается на задолженность по кредиту и предлагается перейти по ссылке, которая приводит к вирусному заражению. Бренд Сбербанка используется для создания у получателя чувства доверия к этому письму. Банк не имеет к данным сообщениям никакого отношения и рекомендует клиентам при получении такого письма удалить его и не переходить по ссылкам, указанным в нем.