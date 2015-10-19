Осторожно! Преступники используют Сбербанк для мошенничества

Posted 19 октября 2015, 05:07
Published 19 октября 2015, 05:07
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
В последнее время мошеннические действия с неправомерным использованием имени Сбербанка в интернете приобрели широкое распространение. Банком регулярно выявляются сайты, где предлагается провести ту или иную финансовую операцию якобы под брендом самого надежного банка страны.
Если вы обнаружили сомнительный сайт с сомнительными финансовыми предложениями, где мошенники скрываются под брендом Сбербанка, а значит, неправомерно и незаконно его используют, и самое главное — вводят в заблуждение потребителей, напишите по адресу [email protected]. И укажите адрес сайта: банк внесет его в список мошеннических сайтов и тем самым вместе поможем защитить множество людей от обмана.
Также появился новый вид мошенничества — рассылки по электронной почте якобы от имени Сбербанка. Письма, напоминают по стилистике и содержанию письма от Сбербанка. В сообщении указывается на задолженность по кредиту и предлагается перейти по ссылке, которая приводит к вирусному заражению. Бренд Сбербанка используется для создания у получателя чувства доверия к этому письму. Банк не имеет к данным сообщениям никакого отношения и рекомендует клиентам при получении такого письма удалить его и не переходить по ссылкам, указанным в нем.
С подробными инструкциями по обеспечению безопасности банковских операций клиенты банка всегда могут ознакомиться на сайте Сбербанка.