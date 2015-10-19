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Posted 19 октября 2015, 12:28

Published 19 октября 2015, 12:28

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Российские банки за год на треть сократили автокредитование

Российские банки за год на треть сократили автокредитование

19 октября 2015, 12:28
Фото: Properm.ru.
Финансовые учреждения сегодня предпочитают работать с надежными заемщиками.

За год доля автомобилей, которые россияне покупали в кредит, снизилась на треть. Всего в третьем квартале 2015 года было выдано 135,5 тыс. автозаймов. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

При этом автопродажи за три месяца росли быстрее, чем автокредитование. Если во втором квартале в кредит приобретался 41% новых машин, то в третьем — только 37%.

Еще одна тенденция: снижение количества выданных автокредитов происходит на фоне увеличения их среднего размера.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин говорит, что рынок автокредитования постепенно выходит из пике.

Александр Викулин, гендиректор НБКИ: — Доля кредитных автомобилей в структуре автопродаж постепенно снижается, что свидетельствует не только об ухудшении покупательной способности населения, но и о более внимательном отборе заемщиков со стороны банков. Мы видим, что тенденция кредитования более «качественных» заемщиков в равной степени относится и к залоговым кредитам. А с улучшением «качества» заемщиков растет и средний размер кредита.Текст цитаты

Продажи автомобилей поддержало государство, которое просубсидировало банковскую ставку. Кроме того, многие автопроизводители и дилеры учли изменение доли автокредитования и продаж новых и подержанных авто и изменили тактику работы с покупателями и посредниками.

#Банки#Автокредитование
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