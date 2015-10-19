Российские банки за год на треть сократили автокредитование

Posted 19 октября 2015, 12:28
Published 19 октября 2015, 12:28
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
За год доля автомобилей, которые россияне покупали в кредит, снизилась на треть. Всего в третьем квартале 2015 года было выдано 135,5 тыс. автозаймов. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.
При этом автопродажи за три месяца росли быстрее, чем автокредитование. Если во втором квартале в кредит приобретался 41% новых машин, то в третьем — только 37%.
Еще одна тенденция: снижение количества выданных автокредитов происходит на фоне увеличения их среднего размера.
Генеральный директор НБКИ Александр Викулин говорит, что рынок автокредитования постепенно выходит из пике.
Продажи автомобилей поддержало государство, которое просубсидировало банковскую ставку. Кроме того, многие автопроизводители и дилеры учли изменение доли автокредитования и продаж новых и подержанных авто и изменили тактику работы с покупателями и посредниками.