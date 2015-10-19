properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября 2015, 05:03

Published 19 октября 2015, 05:03

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Трясётся кровать, шкаф ходуном ходит: ночью Пермь ощутила отголоски землетрясения

Трясётся кровать, шкаф ходуном ходит: ночью Пермь ощутила отголоски землетрясения

19 октября 2015, 05:03
Фото: Properm.ru.
Эпицентр находился в 66 км к северо-востоку от Екатеринбурга. Магнитуда составила 4,1 балла по Рихтеру.

Сегодня в 2:45 в Свердловской области произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. Толчки ночью ощутили жители нескольких районов Екатеринбурга, Первоуральска и Новоуральска. О вибрации в жилых домах сообщали и пермяки.

«Сегодня ночью в районе 3:00 проснулись всей семьёй от толчков. Я лично почувствовала как подо мной трясётся кровать. Смотрю на шкаф — тоже ходуном ходит. Позвонили на 911, сказали пришлют проверку. С перепугу ушли на улицу в машину дожидаться службу. Приехали люди, посмотрели на дом, зашли в квартиру, сказали звонить если ещё толчки будут. Кто-то ещё чувствовал такое же? Живём в районе ЦУМа, на Газете Звезда», — написала жительница Перми в группе «Подслушано Пермь».

«У нас тоже мебель тряслась. Сначала я подумала, что у меня кружится голова, но когда стал трястись монитор компьютера, стало страшно. Звонили в 112, сказали уже не первый звонок. Индустриальный район, Танкистов», — подтверждает в комментариях девушка.

«Я живу вообще далеко от вас… на Чусовском Водозаборе в Орджоникидзевском районе… Ночью, не знаю во сколько именно, меня потрясло на диване, хорошо так протрясло…я очень испугалась…написала про это соседу, он ничего не заметил… Я подумала, что значит показалось от позднего времени…», — вспоминает жительница Перми.

Как сообщили корреспонденту Properm.ru в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило три звонка от жильцов Свердловского, Ленинского и Индустриального районов. В МЧС подобных сообщений не поступало. Сейчас информация уточняется.

В геофизической службе Российской академии наук сообщили, что землетрясение произошло в 2:45 в районе Уральских гор на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 66 км к северо-востоку от Екатеринбурга. Магнитуда сейсмологических толчков составила 4,1 балла по Рихтеру.

Официального оповещения населения о возможном землетрясении и его последствиях не поступало.

Самое сильное землетрясение на Среднем Урале произошло 17 августа 1914 года. Эпицентр находился в Билимбае (возле Первоуральска). Сила толчков достигала 6,5 баллов. Сейсмологи считают, что периодичность таких сильных землетрясений (до 8 баллов) на Урале — 80–100 лет.

Последнее землетрясение в Свердловской области произошло в ночь на 30 марта 2010 года. Эпицентр находился около Качканара. Подземный толчок почувствовали в поселках Косья, Валериановск, городах Лесной, Качканар и Нижняя Тура.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика