Трясётся кровать, шкаф ходуном ходит: ночью Пермь ощутила отголоски землетрясения

Posted 19 октября 2015, 05:03
Published 19 октября 2015, 05:03
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Сегодня в 2:45 в Свердловской области произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. Толчки ночью ощутили жители нескольких районов Екатеринбурга, Первоуральска и Новоуральска. О вибрации в жилых домах сообщали и пермяки.
«Сегодня ночью в районе 3:00 проснулись всей семьёй от толчков. Я лично почувствовала как подо мной трясётся кровать. Смотрю на шкаф — тоже ходуном ходит. Позвонили на 911, сказали пришлют проверку. С перепугу ушли на улицу в машину дожидаться службу. Приехали люди, посмотрели на дом, зашли в квартиру, сказали звонить если ещё толчки будут. Кто-то ещё чувствовал такое же? Живём в районе ЦУМа, на Газете Звезда», — написала жительница Перми в группе «Подслушано Пермь».
«У нас тоже мебель тряслась. Сначала я подумала, что у меня кружится голова, но когда стал трястись монитор компьютера, стало страшно. Звонили в 112, сказали уже не первый звонок. Индустриальный район, Танкистов», — подтверждает в комментариях девушка.
«Я живу вообще далеко от вас… на Чусовском Водозаборе в Орджоникидзевском районе… Ночью, не знаю во сколько именно, меня потрясло на диване, хорошо так протрясло…я очень испугалась…написала про это соседу, он ничего не заметил… Я подумала, что значит показалось от позднего времени…», — вспоминает жительница Перми.
Как сообщили корреспонденту Properm.ru в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило три звонка от жильцов Свердловского, Ленинского и Индустриального районов. В МЧС подобных сообщений не поступало. Сейчас информация уточняется.
В геофизической службе Российской академии наук сообщили, что землетрясение произошло в 2:45 в районе Уральских гор на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 66 км к северо-востоку от Екатеринбурга. Магнитуда сейсмологических толчков составила 4,1 балла по Рихтеру.
Официального оповещения населения о возможном землетрясении и его последствиях не поступало.
Самое сильное землетрясение на Среднем Урале произошло 17 августа 1914 года. Эпицентр находился в Билимбае (возле Первоуральска). Сила толчков достигала 6,5 баллов. Сейсмологи считают, что периодичность таких сильных землетрясений (до 8 баллов) на Урале — 80–100 лет.
Последнее землетрясение в Свердловской области произошло в ночь на 30 марта 2010 года. Эпицентр находился около Качканара. Подземный толчок почувствовали в поселках Косья, Валериановск, городах Лесной, Качканар и Нижняя Тура.