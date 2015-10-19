Трясётся кровать, шкаф ходуном ходит: ночью Пермь ощутила отголоски землетрясения

«Сегодня ночью в районе 3:00 проснулись всей семьёй от толчков. Я лично почувствовала как подо мной трясётся кровать. Смотрю на шкаф — тоже ходуном ходит. Позвонили на 911, сказали пришлют проверку. С перепугу ушли на улицу в машину дожидаться службу. Приехали люди, посмотрели на дом, зашли в квартиру, сказали звонить если ещё толчки будут. Кто-то ещё чувствовал такое же? Живём в районе ЦУМа, на Газете Звезда», — написала жительница Перми в группе «Подслушано Пермь».