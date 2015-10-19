В реке Гайва нашли рыб, занесенных в Красную Книгу

Кроме редких рыб исследователи обнаружили очень редкие виды донных организмов не только для Пермского края, но и для России в целом. Это ручейники Glossosoma intermedium, Micrasema gelidum, жук Elmis aenea, хирономида Tokunagaia rectangularis. Эти виды встречаются, как правило, в горных водотоках. Также замечено присутствие целого ряда водных и околоводных видов птиц: утки, крачки, кулики.