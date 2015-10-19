В реке Гайва нашли рыб, занесенных в Красную Книгу

Posted 19 октября 2015, 09:19
Published 19 октября 2015, 09:19
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Управление по экологии и природопользованию администрации Перми провело исследование реки Гайвы, в ходе которого отмечено 24 вида рыб, а два вида — подкаменщик обыкновенный и пескарь белоперый, занесены в Красную Книгу.
Примечательно, что подкаменщик обыкновенный обитает в проточных водоемах и ему необходима высокая концентрация кислорода, а пескарь очень редко встречается в мелких реках и не водится в озерах и прудах.
Кроме редких рыб исследователи обнаружили очень редкие виды донных организмов не только для Пермского края, но и для России в целом. Это ручейники Glossosoma intermedium, Micrasema gelidum, жук Elmis aenea, хирономида Tokunagaia rectangularis. Эти виды встречаются, как правило, в горных водотоках. Также замечено присутствие целого ряда водных и околоводных видов птиц: утки, крачки, кулики.
Ученые отметили, что несмотря на загрязнение Гайвы выбросами нефтяных месторождений и отходами садовых товариществ, в черте города река находится в удовлетворительном экологическом состоянии.
Река Гайва включена в комплексный план развития особо охраняемых природных территорий. Реализация этого плана позволит сформировать природный каркас города, а также сохранить природное и историко-культурное достояние Перми. Предусмотрено создание 20 новых особо охраняемых природных территорий в Перми до 2022 года.