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Posted 19 октября 2015, 09:19

Published 19 октября 2015, 09:19

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

В реке Гайва нашли рыб, занесенных в Красную Книгу

В реке Гайва нашли рыб, занесенных в Красную Книгу

19 октября 2015, 09:19
Фото: Properm.ru.
Река Гайва включена в комплексный план развития особо охраняемых природных территорий. Предусмотрено создание 20 новых особо охраняемых природных территорий в Перми до 2022 года.

Управление по экологии и природопользованию администрации Перми провело исследование реки Гайвы, в ходе которого отмечено 24 вида рыб, а два вида — подкаменщик обыкновенный и пескарь белоперый, занесены в Красную Книгу.

Примечательно, что подкаменщик обыкновенный обитает в проточных водоемах и ему необходима высокая концентрация кислорода, а пескарь очень редко встречается в мелких реках и не водится в озерах и прудах.

Кроме редких рыб исследователи обнаружили очень редкие виды донных организмов не только для Пермского края, но и для России в целом. Это ручейники Glossosoma intermedium, Micrasema gelidum, жук Elmis aenea, хирономида Tokunagaia rectangularis. Эти виды встречаются, как правило, в горных водотоках. Также замечено присутствие целого ряда водных и околоводных видов птиц: утки, крачки, кулики.

Ученые отметили, что несмотря на загрязнение Гайвы выбросами нефтяных месторождений и отходами садовых товариществ, в черте города река находится в удовлетворительном экологическом состоянии.

Река Гайва включена в комплексный план развития особо охраняемых природных территорий. Реализация этого плана позволит сформировать природный каркас города, а также сохранить природное и историко-культурное достояние Перми. Предусмотрено создание 20 новых особо охраняемых природных территорий в Перми до 2022 года.

#Общество#Красная книга
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