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Posted 19 октября 2015, 07:38

Published 19 октября 2015, 07:38

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

В Соликамске «ГАЗель» насмерть сбила пешехода

В Соликамске «ГАЗель» насмерть сбила пешехода

19 октября 2015, 07:38
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
От полученных травм потерпевший скончался в больнице на первые сутки.

17 октября в Соликамске на ул. Всеобуча напротив дома №176 произошло ДТП с участием пешехода.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, 39-летний водитель «ГАЗели» сбил 56-летнего мужчину. По предварительной информации, мужчина стоял на правой полосе движения. От полученных травм потерпевший скончался в больнице на первые сутки.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#Авто#Дтп
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