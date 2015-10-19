В Соликамске «ГАЗель» насмерть сбила пешехода

Posted 19 октября 2015, 07:38
Published 19 октября 2015, 07:38
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
17 октября в Соликамске на ул. Всеобуча напротив дома №176 произошло ДТП с участием пешехода.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД, 39-летний водитель «ГАЗели» сбил 56-летнего мужчину. По предварительной информации, мужчина стоял на правой полосе движения. От полученных травм потерпевший скончался в больнице на первые сутки.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.