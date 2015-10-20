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Posted 20 октября 2015, 06:18

Published 20 октября 2015, 06:18

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Крупнейшие российские банки потеряли деньги вкладчиков

Крупнейшие российские банки потеряли деньги вкладчиков

20 октября 2015, 06:18
Фото: Properm.ru.
Это связано с валютной переоценкой и тем, что россияне не спешат открывать новые депозиты.

Половина из топ-30 российских банков сообщила в сентябре о сокращении вкладов, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные российской отчетности.

Больше всего денег (более 3%) потеряли «Русский стандарт» и «МДМ банк»: розничные депозиты у них сократились на 5,5 млрд и 5,2 млрд руб. соответственно. Еще 3,2 млрд руб. ушло банка «Восточный экспресс» (2,7% от вкладов физлиц), из «Уралсиба» — 3,5 млрд руб. (2,12%). Из Райффайзенбанка граждане забрали 4,3 млрд руб. (1,32%), из «Возрождения» — 1,7 млрд руб. (1,46%), из «Газпромбанка» — 3,3 млрд руб. (0,62%).

Банкиры считают, что падение вкладов связано с валютной переоценкой, доллар в сентябре потерял 1% к рублю. Хотя по данным ЦБ, на валютные вклады приходится лишь 27% портфеля депозитов. Также это связано с «частичным снятием средств клиентами».

Сергей Вороненко, представитель S&P:— В целом по системе мы видим стагнацию [розничных вкладов]. Это свидетельство того, что норма сбережений физических лиц упала. Мы ожидали, что будет позитивная динамика в связи с высокими ставками — она и была, но только в первом полугодии. А сейчас ситуация затормозилась — люди начали проедать накопленное из-за роста инфляции. Также влияет и понижение ставок по депозитам — вклады больше не рассматриваются как способ сбережения денег, потому что ставки оказываются ниже реальной инфляции.
#Банки
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