Крупнейшие российские банки потеряли деньги вкладчиков

Больше всего денег (более 3%) потеряли «Русский стандарт» и «МДМ банк»: розничные депозиты у них сократились на 5,5 млрд и 5,2 млрд руб. соответственно. Еще 3,2 млрд руб. ушло банка «Восточный экспресс» (2,7% от вкладов физлиц), из «Уралсиба» — 3,5 млрд руб. (2,12%). Из Райффайзенбанка граждане забрали 4,3 млрд руб. (1,32%), из «Возрождения» — 1,7 млрд руб. (1,46%), из «Газпромбанка» — 3,3 млрд руб. (0,62%).