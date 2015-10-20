«Квартира от Агишева». Пермский бизнесмен выставил на продажу две квартиры

Пермский предприниматель Андрей Агишев в минувшие выходные выставил на продажу две первые квартиры, расположенные в жилом комплексе «Мотовилихинsky», в рамках проекта «Квартира от Агишева». «Это предложение открыто для всех в течение недели. В случае если на одну квартиру будет несколько заявок, предпочтение отдается варианту, предполагающему больший первоначальный взнос», — пишет Агишев в Facebook.