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Posted 20 октября 2015, 10:06

Published 20 октября 2015, 10:06

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

«Квартира от Агишева». Пермский бизнесмен выставил на продажу две квартиры

«Квартира от Агишева». Пермский бизнесмен выставил на продажу две квартиры

20 октября 2015, 10:06
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Ипотека
В рамках собственного проекта Андрей Агишев предлагает приобрести новые квартиры в кредит с первоначальным взносом не менее 60% на 5 лет под 6% годовых.

Пермский предприниматель Андрей Агишев в минувшие выходные выставил на продажу две первые квартиры, расположенные в жилом комплексе «Мотовилихинsky», в рамках проекта «Квартира от Агишева». «Это предложение открыто для всех в течение недели. В случае если на одну квартиру будет несколько заявок, предпочтение отдается варианту, предполагающему больший первоначальный взнос», — пишет Агишев в Facebook.

Расчет платежей по двум квартирам в кредит на 5 лет по ставке 6% годовых

Квартира за 2 175 000 рублей Квартира за 3 106 500 рублей
Первоначальный взнос по займу Сумма займа Платеж в месяц Первоначальный взнос по займу Сумма займа Платеж в месяц
1 305 000 рублей (60%) 870 000 рублей 17 317 рублей 1 863 900 рублей (60%) 1 242 600 рублей 24 734 рублей
1 413 750 рублей (65%) 761 250 рублей 15 153 рублей 2 019 225 рублей (65%) 1 087 275 рублей 21 642 рублей
1 522 500 рублей (70%) 652 500 рублей 12 988 рублей 2 174 550 рублей (70%) 931 950 рублей 18 550 рублей
1 631 250 (75%) 543 750 рублей 10 823 рублей 2 329 875 рублей (75%) 776 625 рублей 15 459 рублей
1 740 000 (80%) 435 000 рублей 8 659 рублей 2 485 200 рублей (80%) 621 300 рублей 12 367 рублей

Напомним, предприниматель анонсировал проект в начале октября: «Называться он будет нескромно — «Квартира от Агишева», но зато полная персонализация и персональная ответственность за результат».

Суть идеи в том, что Агишев предлагает всем желающим приобрести в ипотеку новые квартиры от проверенных застройщиков на этапе долевого строительства по цене застройщика.

Андрей Агишев: — 5 лет — срок выбран исходя из анализа действующих ипотечных договоров. Практика показывает, что даже заключая договор на двадцать лет, люди стремятся как можно скорее выплатить кредит. 6% — ставка выбрана исходя из политики нашего любимого государства. Дело в том, что при более низкой ставке заемщику придется платить налог на доход. 60% первоначальный взнос — основное условие и основное препятствие для заемщика. Но в оплату можно будет использовать уже имеющуюся квартиру.

Предприниматель обещает, что программа будет развернута с начала 2016 года.

#Мнения#Банки#Ипотека
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