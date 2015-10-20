«Квартира от Агишева». Пермский бизнесмен выставил на продажу две квартиры

Posted 20 октября 2015, 10:06
Published 20 октября 2015, 10:06
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Пермский предприниматель Андрей Агишев в минувшие выходные выставил на продажу две первые квартиры, расположенные в жилом комплексе «Мотовилихинsky», в рамках проекта «Квартира от Агишева». «Это предложение открыто для всех в течение недели. В случае если на одну квартиру будет несколько заявок, предпочтение отдается варианту, предполагающему больший первоначальный взнос», — пишет Агишев в Facebook.
Расчет платежей по двум квартирам в кредит на 5 лет по ставке 6% годовых
|Квартира за 2 175 000 рублей
|Квартира за 3 106 500 рублей
|Первоначальный взнос по займу
|Сумма займа
|Платеж в месяц
|Первоначальный взнос по займу
|Сумма займа
|Платеж в месяц
|1 305 000 рублей (60%)
|870 000 рублей
|17 317 рублей
|1 863 900 рублей (60%)
|1 242 600 рублей
|24 734 рублей
|1 413 750 рублей (65%)
|761 250 рублей
|15 153 рублей
|2 019 225 рублей (65%)
|1 087 275 рублей
|21 642 рублей
|1 522 500 рублей (70%)
|652 500 рублей
|12 988 рублей
|2 174 550 рублей (70%)
|931 950 рублей
|18 550 рублей
|1 631 250 (75%)
|543 750 рублей
|10 823 рублей
|2 329 875 рублей (75%)
|776 625 рублей
|15 459 рублей
|1 740 000 (80%)
|435 000 рублей
|8 659 рублей
|2 485 200 рублей (80%)
|621 300 рублей
|12 367 рублей
Напомним, предприниматель анонсировал проект в начале октября: «Называться он будет нескромно — «Квартира от Агишева», но зато полная персонализация и персональная ответственность за результат».
Суть идеи в том, что Агишев предлагает всем желающим приобрести в ипотеку новые квартиры от проверенных застройщиков на этапе долевого строительства по цене застройщика.
Предприниматель обещает, что программа будет развернута с начала 2016 года.