Любители порно стали жертвами атаки банковского трояна

Специалисты международной антивирусной компании ESET проанализировали кибератаку с использованием банковского трояна. Кампания ориентирована на пользователей онлайн-банкинга из Японии. Для распространения вируса злоумышленники используют Flash Player и Internet Explorer.



Вирус можно «подхватить», зайдя на сайт со «взрослым» контентом. Троян специализируется на краже персональных данных пользователей онлайн-банкинга, компрометируя браузеры Internet Explorer, Firefox и Google Chrome.



Злоумышленники маскируют поддельную страницу под сайты прокуратуры или агентства финансовых услуг. Она содержит официальное предупреждение для пользователей банковских услуг, а также форму для ввода данных онлайн-банкинга и ответов на секретные вопросы для входа в аккаунт.



Банковский троян действует по схеме, стандартной для этого типа вредоносного ПО, и детектируется антивирусными продуктами. Эксперты ESET напоминают о мерах предосторожности при работе с онлайн-банкингом и о необходимости своевременно обновлять операционную систему, отслеживая появление подозрительных окон.