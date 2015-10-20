Одумались: Россия и Украина обсудят продолжение прямых полетов

Posted 20 октября 2015, 04:29
Published 20 октября 2015, 04:29
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
В скором времени представители России и Украины сядут за стол переговоров, чтобы обсудить возможность продолжения воздушного сообщения между двумя странами. Как сообщает РБК, с инициативой выступила Росавиация, а украинская Государственная авиационная служба поддержала идею.
Издание уточняет, что ведомство направило украинским коллегам предложение с формулировкой «незамедлительно провести переговоры по комплексу вопросов, имеющихся в области воздушного сообщения». Время и место проведения переговоров станут известны позднее.
Отметим, ранее две украинские авиакомпании попросили Россию разрешить им полеты в зимний сезон. Компании планировали получить разрешение, ссылаясь на «давние родственные и социально-экономические связи между гражданами Украины и России».
Напомним, в середине сентября президент Украины Петр Порошенко расширил санкционный список. В новый документ попали и политики, и юридические лица — в том числе все крупные российские авиаперевозчики. Уведомления о закрытии неба получили авиакомпании «Аэрофлот», «Трансаэро», «Глобус» «Россия», а также «Уральские авиалинии».
Буквально через несколько дней Россия, согласно провозглашенному принципу взаимности, приняла зеркальные меры и запретила украинским авиакомпаниям летать на территории страны.