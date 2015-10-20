Одумались: Россия и Украина обсудят продолжение прямых полетов

Напомним, в середине сентября президент Украины Петр Порошенко расширил санкционный список. В новый документ попали и политики, и юридические лица — в том числе все крупные российские авиаперевозчики. Уведомления о закрытии неба получили авиакомпании «Аэрофлот», «Трансаэро», «Глобус» «Россия», а также «Уральские авиалинии».