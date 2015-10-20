Олег Демченко остался вице-премьером, но сменил функционал

Posted 20 октября 2015, 13:10
Published 20 октября 2015, 13:10
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Как сообщает агентство «ФедералПресс.Приволжье» теперь от Олега Демченко будет зависеть эффективность принятия «пермских» решений на федеральном уровне, и, как следствие, получение регионом федерального финансирования по ряду проектов.
Также собеседник агентства в администрации губернатора, выдвинул предположение, что «перестановка» Демченко — это не «штучное решение», что подтверждается одновременной отставкой замруководителя администрации губернатора Кирилла Маркевича.
«Однозначно сказать сложно, но есть такое ощущение, что губернатор начал некую перегруппировку сил перед большим электоральным циклом. И те версии, что сегодня активно обсуждаются, служат лишь «дымовой завесой». Об этом может свидетельствовать несколько фактов. Например, «громкие увольнения в начале года — руководитель администрации, несколько зампредов, фигуры поменьше — и разве кто-то знал хоть что-то до момента публикации в блоге губернатора? Нет! А здесь же прошла явная утечка. И она не могла быть случайной. Знаковые действия всегда становились неожиданностью, а тут вдруг «утекли» раньше времени» — размышляет собеседник агентства.
Еще одним примером «дымовой завесы» перед большой перегруппировкой сил собеседник называет отсутствие комментариев и позиции краевых властей по поводу проверки региона администрацией президента. «Проверяющие едут к нам после проверки Мордовии. Вслед за Пермским краем будут проверять Нижний Новгород. Никакой сенсации нет, и, распространив эту информацию, можно было легко сбить ажиотаж — но этого не делалось, и явно сознательно. Скорее всего, у губернатора есть какие-то договоренности с Москвой в преддверии больших выборов. Но пока Басаргин не закончит перемещение фигур по шахматной доске — вряд ли мы об этом узнаем», — сообщает агентство «ФедералПресс. Поволжье»