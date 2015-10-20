Олег Демченко остался вице-премьером, но сменил функционал

«Однозначно сказать сложно, но есть такое ощущение, что губернатор начал некую перегруппировку сил перед большим электоральным циклом. И те версии, что сегодня активно обсуждаются, служат лишь «дымовой завесой». Об этом может свидетельствовать несколько фактов. Например, «громкие увольнения в начале года — руководитель администрации, несколько зампредов, фигуры поменьше — и разве кто-то знал хоть что-то до момента публикации в блоге губернатора? Нет! А здесь же прошла явная утечка. И она не могла быть случайной. Знаковые действия всегда становились неожиданностью, а тут вдруг «утекли» раньше времени» — размышляет собеседник агентства.