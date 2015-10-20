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Posted 20 октября 2015, 13:10

Published 20 октября 2015, 13:10

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Олег Демченко остался вице-премьером, но сменил функционал

Олег Демченко остался вице-премьером, но сменил функционал

20 октября 2015, 13:10
Фото: Properm.ru.
В кабинете министров вводится должность заместителя председателя правительства Пермского края, в полномочиях которого будут находиться вопросы взаимодействия органов исполнительной власти региона с правительством Российской Федерации и иными федеральными ведомствами.

Как сообщает агентство «ФедералПресс.Приволжье» теперь от Олега Демченко будет зависеть эффективность принятия «пермских» решений на федеральном уровне, и, как следствие, получение регионом федерального финансирования по ряду проектов.

Также собеседник агентства в администрации губернатора, выдвинул предположение, что «перестановка» Демченко — это не «штучное решение», что подтверждается одновременной отставкой замруководителя администрации губернатора Кирилла Маркевича.

«Однозначно сказать сложно, но есть такое ощущение, что губернатор начал некую перегруппировку сил перед большим электоральным циклом. И те версии, что сегодня активно обсуждаются, служат лишь «дымовой завесой». Об этом может свидетельствовать несколько фактов. Например, «громкие увольнения в начале года — руководитель администрации, несколько зампредов, фигуры поменьше — и разве кто-то знал хоть что-то до момента публикации в блоге губернатора? Нет! А здесь же прошла явная утечка. И она не могла быть случайной. Знаковые действия всегда становились неожиданностью, а тут вдруг «утекли» раньше времени» — размышляет собеседник агентства.

Еще одним примером «дымовой завесы» перед большой перегруппировкой сил собеседник называет отсутствие комментариев и позиции краевых властей по поводу проверки региона администрацией президента. «Проверяющие едут к нам после проверки Мордовии. Вслед за Пермским краем будут проверять Нижний Новгород. Никакой сенсации нет, и, распространив эту информацию, можно было легко сбить ажиотаж — но этого не делалось, и явно сознательно. Скорее всего, у губернатора есть какие-то договоренности с Москвой в преддверии больших выборов. Но пока Басаргин не закончит перемещение фигур по шахматной доске — вряд ли мы об этом узнаем», — сообщает агентство «ФедералПресс. Поволжье»

#Политика
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