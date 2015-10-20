PAN City Group запускает акцию «Я люблю Аврору»: 7 квартир на уникальных условиях

Posted 20 октября 2015, 13:10
Published 20 октября 2015, 13:10
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
18 октября жилой комплекс «Аврора» отмечает свой День рождения. В честь этого события с 18 октября по 18 ноября 2015 года PAN City Group объявляет уникальные условия по приобретению квартир, а также подарки участникам акции.
18 октября 2013 года была вдавлена первая свая фундамента, что положило начало строительства уникального ЖК «Аврора». Скоро строительство комплекса подойдет к завершению. Компания от души благодарит жителей Перми за веру в проект и поддержку идеи застройщика. Это позволило создать качественный, комфортный, современный, безопасный дом.
Сейчас в жилом комплексе «Аврора» в продаже осталось менее 10% квартир. Готовность дома — 91%. В честь дня рождения комплекса «Аврора» PAN City Group объявила о старте акции «Я люблю «Аврору!», которая продлится с 18 октября по 18 ноября.
Компания PAN City Group вывела всего 7 квартир на специальных условиях. В акции участвуют одна, — двух и трехкомнатные квартиры. Выгода на однокомнатные квартиры составит 100 тыс. рублей, на двухкомнатные — 120 тыс. рублей, а на трехкомнатные достигнет отметки в 200 тыс. рублей.
акже все жители Перми могут изложить свой ответ на вопрос: «Почему я люблю Аврору». Сообщения можно присылать на почту: [email protected], отзыв также можно принести в офис компании по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а. Всех участников, поделившихся положительными эмоциями, ждут призы.
Подробную информацию об акции «Я люблю «Аврору»!» вы можете получить в офисе продаж по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а или по телефону: 257–17–17. Проектная декларация представлена на сайте www.auroraperm.ru.