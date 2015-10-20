PAN City Group запускает акцию «Я люблю Аврору»: 7 квартир на уникальных условиях

акже все жители Перми могут изложить свой ответ на вопрос: «Почему я люблю Аврору». Сообщения можно присылать на почту: [email protected], отзыв также можно принести в офис компании по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а. Всех участников, поделившихся положительными эмоциями, ждут призы.