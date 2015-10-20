Пермский аэропорт оштрафован на 300 тыс. рублей за неисполнение предписания УФАС

Posted 20 октября 2015, 11:44
Published 20 октября 2015, 11:44
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Пермское УФАС России наложило административный штраф в размере 300 тыс. рублей на ОАО «Международный аэропорт «Пермь» за неисполнение предписания антимонопольного органа.
УФАС выдало предписание в декабре 2013 года по результатам рассмотрения дела по заявлению оператора продаж авиабилетов — ООО «Аэротурсервис» — о повышении для него арендной платы в аэропорту с 470 рублей до 25 тыс. рублей\ кв.м.
В предписании антимонопольный орган обязал аэропорт прекратить злоупотребление доминирующим положением на рынке аренды помещений в аэропорту и установить арендную плату для арендаторов в соответствии с рыночными расценками. Ведомство также обязало ответчика ежегодно в течение трех лет представлять в антимонопольный орган информацию об устанавливаемой арендной плате.
Однако из представленной ответчиком информации можно сделать вывод о том, что аэропорт продолжает устанавливать необоснованно завышенную арендную плату для своих конкурентов по продаже билетов: ООО «Аэротурсервис» и ООО «С7 Билет».
Напомним, ранее Пермское УФАС России оштрафовало Международный аэропорт «Пермь» на 735 тыс. рублей за сам факт злоупотребление доминирующим положением.