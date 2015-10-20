properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября 2015, 11:44

Published 20 октября 2015, 11:44

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Пермский аэропорт оштрафован на 300 тыс. рублей за неисполнение предписания УФАС

Пермский аэропорт оштрафован на 300 тыс. рублей за неисполнение предписания УФАС

20 октября 2015, 11:44
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Уфас
Антимонопольный орган выдал предписание в декабре 2013 года по результатам рассмотрения дела о повышении для ООО «Аэротурсервис» арендной платы в аэропорту.

Пермское УФАС России наложило административный штраф в размере 300 тыс. рублей на ОАО «Международный аэропорт «Пермь» за неисполнение предписания антимонопольного органа.

УФАС выдало предписание в декабре 2013 года по результатам рассмотрения дела по заявлению оператора продаж авиабилетов — ООО «Аэротурсервис» — о повышении для него арендной платы в аэропорту с 470 рублей до 25 тыс. рублей\ кв.м.

В предписании антимонопольный орган обязал аэропорт прекратить злоупотребление доминирующим положением на рынке аренды помещений в аэропорту и установить арендную плату для арендаторов в соответствии с рыночными расценками. Ведомство также обязало ответчика ежегодно в течение трех лет представлять в антимонопольный орган информацию об устанавливаемой арендной плате.

Однако из представленной ответчиком информации можно сделать вывод о том, что аэропорт продолжает устанавливать необоснованно завышенную арендную плату для своих конкурентов по продаже билетов: ООО «Аэротурсервис» и ООО «С7 Билет».

Напомним, ранее Пермское УФАС России оштрафовало Международный аэропорт «Пермь» на 735 тыс. рублей за сам факт злоупотребление доминирующим положением.

#Бизнес#Уфас#Аэропорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика