Пермский аэропорт оштрафован на 300 тыс. рублей за неисполнение предписания УФАС

В предписании антимонопольный орган обязал аэропорт прекратить злоупотребление доминирующим положением на рынке аренды помещений в аэропорту и установить арендную плату для арендаторов в соответствии с рыночными расценками. Ведомство также обязало ответчика ежегодно в течение трех лет представлять в антимонопольный орган информацию об устанавливаемой арендной плате.