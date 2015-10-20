У пермского Люцифера родился брат Вольдемар

Напомним, имя первенцу Наталья выбрала во время тяжелых родов. «Мы с мужем сатанисты. Муж изначально предлагал так назвать сына, но для меня сначала это было слишком. Но роды были тяжелые. Когда сын родился, он не дышал и провел сутки на аппарате искусственной вентиляции легких. Тогда я обратилась к Люциферу, поклялась, что так назову ребенка, если он выживет», — рассказала год назад корреспонденту Properm.ru мама мальчика.