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Posted 20 октября 2015, 05:10

Published 20 октября 2015, 05:10

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

У пермского Люцифера родился брат Вольдемар

У пермского Люцифера родился брат Вольдемар

20 октября 2015, 05:10
Фото: Properm.ru.
Еще месяц назад малыша планировали назвать Лестат.

Вчера, 19 октября, родители самого известного мальчика в Перми — Люцифера — зарегистрировали своего второго сына. Мальчика назвали Вольдемар.

«Планировали, что назовем сына Лестатом, в честь киновампира. Но знакомые стали уменьшительно звать кроху Листиком. Это что еще за листик? И тут я вспомнила об имени Вольдемар. Во-первых, он рифмуется с именем Люцифера, а во-вторых — уменьшительно будем звать его Воля. Сильное, гордое имя», — цитирует счастливую маму Наталью «Комсомольская правда».

Напомним, имя первенцу Наталья выбрала во время тяжелых родов. «Мы с мужем сатанисты. Муж изначально предлагал так назвать сына, но для меня сначала это было слишком. Но роды были тяжелые. Когда сын родился, он не дышал и провел сутки на аппарате искусственной вентиляции легких. Тогда я обратилась к Люциферу, поклялась, что так назову ребенка, если он выживет», — рассказала год назад корреспонденту Properm.ru мама мальчика.

Малыш выжил, а мама сдержала свое обещание. По словам родителей Люцифера, в ЗАГСе никто не пытался их переубедить. Тогда Наталья заверила, что если же малыш вырастет и решит креститься или поменять имя, родители возражать не будут. «Это, по крайней мере, будет осознанный выбор, а не то, что во младенчестве крестят всех подряд и не спрашивают», — считает Наталья. Сейчас родители ласково зовут первенца Люцик. История о семье пермских сатанистов дошла до федеральных каналов.

#Общество
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