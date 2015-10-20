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Posted 20 октября 2015, 06:29

Published 20 октября 2015, 06:29

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

В Чернушке 54-летняя женщина избила сапогом сотрудницу опеки

В Чернушке 54-летняя женщина избила сапогом сотрудницу опеки

20 октября 2015, 06:29
Фото: Properm.ru.
Хулиганка привлекалась ранее за подобное правонарушение.

В Чернушке 54-летнюю женщину признали виновной в побоях из хулиганских побуждений, сообщает пресс-служба полиции.

Установлено, что в конце апреля 2015 года женщина пришла в органы опеки и попечительства и принесла с собой сапог, которым ударила по лицу одну из сотрудниц. В итоге полицейские задержали подозреваемую. По статье 116 УК РФ было возбуждено уголовное дело.

Позже полицейские узнали, что хулиганка привлекалась ранее за подобное правонарушение.

Суд признал женщину виновной и назначил ей 10 месяцев ограничения свободы и штраф в 10 тыс. рублей за причинение морального вреда потерпевшей.

#Происшествия#Хулиганство
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