В Чернушке 54-летняя женщина избила сапогом сотрудницу опеки

Установлено, что в конце апреля 2015 года женщина пришла в органы опеки и попечительства и принесла с собой сапог, которым ударила по лицу одну из сотрудниц. В итоге полицейские задержали подозреваемую. По статье 116 УК РФ было возбуждено уголовное дело.