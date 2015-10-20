В Чернушке 54-летняя женщина избила сапогом сотрудницу опеки

Posted 20 октября 2015, 06:29
Published 20 октября 2015, 06:29
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
В Чернушке 54-летнюю женщину признали виновной в побоях из хулиганских побуждений, сообщает пресс-служба полиции.
Установлено, что в конце апреля 2015 года женщина пришла в органы опеки и попечительства и принесла с собой сапог, которым ударила по лицу одну из сотрудниц. В итоге полицейские задержали подозреваемую. По статье 116 УК РФ было возбуждено уголовное дело.
Позже полицейские узнали, что хулиганка привлекалась ранее за подобное правонарушение.
Суд признал женщину виновной и назначил ей 10 месяцев ограничения свободы и штраф в 10 тыс. рублей за причинение морального вреда потерпевшей.