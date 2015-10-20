В Лобаново появится доходный дом для крупных предприятий Перми

Posted 20 октября 2015, 07:30
Published 20 октября 2015, 07:30
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Пермские застройщики заинтересовались созданием арендного жилья: в рамках комплексной застройки 28 га в Лобаново ГК «Строительные проекты» решила один из домов сделать доходным пишет «Ъ».
Планиурется, что квартиры в нем не будут выставлены на продажу, их станет сдавать в аренду управляющая компания, в собственность которой перейдут помещения. Потенциальными интересантами арендного фонда застройщик называет крупные предприятия Перми, которые могут арендовать квартиры для сотрудников. Эксперты полагают, что такой вариант схож с ведомственным жильем и, в отличие от классических доходных домов без «якорных арендаторов», может быть востребован.
Как стало известно изданию, ГК «Строительные проекты» планирует сформировать арендный фонд за счет части квартир первой очереди микрорайона Первый Пермский, который застраивает в настоящее время. Предполагается, что порядка 10–15 квартир девелопер не будет выставлять на продажу. Дом, в котором расположены эти помещения, будет находиться в собственности управляющей компании, она и займется сдачей квартир в аренду. «В настоящий момент точные параметры проекта просчитываются, но уже известно, что стоимость аренды будет ниже среднерыночной», — приводит издание слова прежставителей компании.
Основной интерес к этому арендному жилью проявят пермские предприятия считает застройщик. Сейчас девелопер уже ведет переговоры с потенциальными интересантами. По мненинию директора по инвестициям ГК «Строительные проекты» Ирины Малыгиной, такой проект поможет сделать рынок аренды жилья для сотрудников предприятий более цивилизованным.
ГК «Строительные проекты» осенью 2012 года выиграла на торгах право аренды земельного участка в Лобаново площадью 28,3 га. Участок предоставляется в аренду на пять лет. В июне 2013 года компания получила разрешение на строительство. Доля малоэтажного жилья эконом класса — не менее 75%. Общий планируемый объем строительства — 110 тыс. кв. м. Сдать первую очередь в эксплуатацию компания планирует осенью 2015 года.