В Лобаново появится доходный дом для крупных предприятий Перми

Планиурется, что квартиры в нем не будут выставлены на продажу, их станет сдавать в аренду управляющая компания, в собственность которой перейдут помещения. Потенциальными интересантами арендного фонда застройщик называет крупные предприятия Перми, которые могут арендовать квартиры для сотрудников. Эксперты полагают, что такой вариант схож с ведомственным жильем и, в отличие от классических доходных домов без «якорных арендаторов», может быть востребован.