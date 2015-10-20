В Перми осудили 22-летнего парня, насиловавшего 12-летнюю девочку

Posted 20 октября 2015, 10:42
Published 20 октября 2015, 10:42
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
В Перми суд признал 22-летнего местного жителя виновным по трем эпизодам преступления, предусмотренного п. «б» ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), сообщает следственный комитет.
Установлено, что с мая по сентябрь 2012 года в одной из квартир Кировского района, молодой человек неоднократно насиловал 12-летнюю знакомую.
Суд назначил насильнику наказание в виде 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.