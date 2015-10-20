В Перми здание ДОСААФ выставят на торги за долги в 7 млн рублей

Posted 20 октября 2015, 09:28
Published 20 октября 2015, 09:28
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
В отделе судебных приставов по Свердловскому району Перми лежит исполнительный документ о взыскании с НОУ ДПО «Пермский региональный центр ДОСААФ России» задолженностей на сумму 7 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Взыскателями по исполнительным документам, входящим в состав сводного исполнительного производства, являются как юридические лица, так и государство в лице Пенсионного фонда, налоговой инспекции и фонда социального страхования.
Помимо исполнительного сбора в 500 тыс. рублей за просрочку выплаты долга на здание ДОСААФ, расположенное на бульваре Гагарина, 74 наложен арест. Если в ближайшее время организация не погасит свои долги, то здание выставят на продажу.