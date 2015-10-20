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Posted 20 октября 2015, 11:18

Published 20 октября 2015, 11:18

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

В СКР предложили ввести уголовную ответственность за езду без прав

В СКР предложили ввести уголовную ответственность за езду без прав

20 октября 2015, 11:18
Фото: Properm.ru.
Владимир Маркин считает, что штраф не останавливает водителей, не имеющих прав, садиться за руль.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин предложил приравнять управление автомобилем без водительских прав к незаконному ношению оружия, передает РБК.

Об этом Маркин заявил после ДТП на Крымском мосту в Москве 16 октября, когда Ferrari на высокой скорости врезался в два других автомобиля и полностью сгорел. Авария произошла по вине 18-летнего гражданина Израиля Томаса Левиева, у которого нет прав.

По словам Маркина, Россия является лидером по количеству погибших в ДТП: по статистике 2014 года, показатель смертности составляет 18,8 чел. на 100 тыс. населения, тогда как в Европе — в среднем 5–9. При этом ежегодно водители без водительских прав нарушают правила дорожного движения порядка 400 тыс. раз.

Владимир Маркин, официальный представитель СКР: — Так вот, улучшится ли у нас статистика по ДТП, если по-прежнему единственным наказанием за управление автомобилем (источником повышенной опасности) без водительского удостоверения будет оставаться штраф в размере от 5 до 15 тыс. руб.? Можно с собой просто вместо прав возить эту сумму, поймают за руку — отдашь — и поехал дальше, до следующего раза. А не пора ли управление автомобилем без водительского удостоверения приравнять к ношению оружия без соответствующего разрешения, за что, как известно, согласно ст. 222 УК РФ, предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы на срок до четырех лет.
#Авто#Скр#Следственный комитет
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