В СКР предложили ввести уголовную ответственность за езду без прав

Об этом Маркин заявил после ДТП на Крымском мосту в Москве 16 октября, когда Ferrari на высокой скорости врезался в два других автомобиля и полностью сгорел. Авария произошла по вине 18-летнего гражданина Израиля Томаса Левиева, у которого нет прав.