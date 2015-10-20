В СКР предложили ввести уголовную ответственность за езду без прав

Posted 20 октября 2015, 11:18
Published 20 октября 2015, 11:18
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин предложил приравнять управление автомобилем без водительских прав к незаконному ношению оружия, передает РБК.
Об этом Маркин заявил после ДТП на Крымском мосту в Москве 16 октября, когда Ferrari на высокой скорости врезался в два других автомобиля и полностью сгорел. Авария произошла по вине 18-летнего гражданина Израиля Томаса Левиева, у которого нет прав.
По словам Маркина, Россия является лидером по количеству погибших в ДТП: по статистике 2014 года, показатель смертности составляет 18,8 чел. на 100 тыс. населения, тогда как в Европе — в среднем 5–9. При этом ежегодно водители без водительских прав нарушают правила дорожного движения порядка 400 тыс. раз.