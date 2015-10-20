Вадим Чебыкин: «Во время снегопада кричите караул, закрывайте шоссе Космонавтов»

Posted 20 октября 2015, 13:26
Published 20 октября 2015, 13:26
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Претензию депутата к министру транспорта Пермского края Алмазу Закиеву на заседании комитета по экономическому развитию и налогам цитирует Newsko.ru.
По словам самого Закиева, дорога ещё не сдана в эксплуатацию и находится на временном содержании, на котором, откровенно говоря, подрядчик экономит. При этом министр транспорта отметил, что во время сильных снегопадов 8–9 октября проблемы были на всех федеральных трассах, однако краевые (региональные) трассы проблем не создавали. «Закрывать дорогу не вижу смысла. Были затруднения с движением, но никакого запредельного количества ДТП на шоссе Космонавтов не было», — добавил Закиев.
Напомним, транспортный коллапс в Перми возник 8 октября. Во время выпадения критической нормы осадков количество аварий за сутки достигло 511 случаев (из них 243 — на территории Перми), а плотность потока транспорта в краевой столице составила 9–10 баллов в «час пик». При этом «краевая» часть шоссе Космонавтов в любое время суток 8 и 9 октября оставалась в «зеленой зоне» онлайн-сервиса Яндекс.Пробки. По сообщениям пермяков в соцсетях, с точки зрения дорожной уборки никакой разницы между «новым» шоссе Космонавтов и другими крупными магистралями не было — снегоуборщики везде проигрывали битву со снегопадом.