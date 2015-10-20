Вадим Чебыкин: «Во время снегопада кричите караул, закрывайте шоссе Космонавтов»

Напомним, транспортный коллапс в Перми возник 8 октября. Во время выпадения критической нормы осадков количество аварий за сутки достигло 511 случаев (из них 243 — на территории Перми), а плотность потока транспорта в краевой столице составила 9–10 баллов в «час пик». При этом «краевая» часть шоссе Космонавтов в любое время суток 8 и 9 октября оставалась в «зеленой зоне» онлайн-сервиса Яндекс.Пробки. По сообщениям пермяков в соцсетях, с точки зрения дорожной уборки никакой разницы между «новым» шоссе Космонавтов и другими крупными магистралями не было — снегоуборщики везде проигрывали битву со снегопадом.