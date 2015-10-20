Виктор Басаргин призвал сохранить здравпункты на предприятиях Пермского края

Напомним: до 1 января 2015 г. на крупных заводах Пермского края (до 1 тыс. работающих и более) существовали фельдшерские пункты, которые финансировались из бюджета Пермского края и оказывали неотложную доврачебную помощь работникам данных предприятий. Ряд крупных предприятий, которые были социально ориентированы, создавали для своих сотрудников дополнительное медицинское обслуживание по разным схемам. В частности, через выделение средств для страхования по системе ДМС и через открытие медицинских пунктов, внутризаводских отделений поликлиник, которые финансировались из бюджета и за счёт предприятий, оказывая медицинскую помощь их сотрудникам.