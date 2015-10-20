Виктор Басаргин призвал сохранить здравпункты на предприятиях Пермского края

Posted 20 октября 2015, 07:44
Published 20 октября 2015, 07:44
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
19 октября в ОАО «Стар» состоялось выездное заседание Совета главных врачей Пермского края. Оно было посвящено обсуждению организации медицинской помощи на крупных промышленных предприятиях Прикамья. В выступлениях главных врачей ГКБ № 1 Владислава Ладейщикова и ГКП № 5 Ольги Сластихиной, которые долгие годы сотрудничали с ОАО «Стар» и ПМЗ, в докладе зам. председателя профкома ОАО «Стар» Михаила Новокрещенных прозвучало утверждение, что наличие отделений медицинской профилактики на этих заводах реально влияет на снижение потерь рабочего времени от заболеваний.
К примеру, отделение медпрофилактики ОАО «Стар» (в его структуру входят 4 здравпункта) не только проводит обязательные медицинские осмотры заводчан, но и оказывает медицинскую помощь работникам. Их принимают основные узкие специалисты, оказывающие, кроме всего прочего, помощь людям, которым требуется диспансерное наблюдение. Можно пройти оздоровление в физкабинете, сделать флюорографию или предписанный врачом курс инъекций, сдать анализы в лаборатории, оформить санаторно-курортную карту и т.д.
Поэтому для предприятия экономически невыгодно прекращать работу «цеха здоровья», но и полностью самостоятельно содержать его довольно накладно. Участники совещание согласились, что сохранение здоровья работающих граждан – общая задача работодателей и отрасли здравоохранения. Эту же задачу поставил перед бизнесом и Минздравом Виктор Басаргин.
Директор ТФОМС Антон Бахлыков пояснил, что медицинская помощь заводчанам, которую они получают на предприятии, может оплачиваться из средств обязательного медицинского страхования. По сути, это возвращение к цеховому принципу медицинского обслуживания, хорошо себя зарекомендовавшему во второй половине 20 века. Обслуживание на заводском участке будет оплачиваться как любая другая первичная медико-санитарная помощь, включая проведение диспансеризации, осмотров стоматологов и всех других необходимых специалистов. Все то, что люди получают по месту жительства.
Председатель Совета главных врачей Дмитрий Бондарь обратился к руководителям поликлиник Перми (во всех районах краевого центра есть крупные промышленные предприятия) с предложением обсудить эту модель сохранения и развития «цехов здоровья». Если будет достигнуто соглашение между Минздравом, ТФОМС и работодателями, этот порядок медицинского обслуживания работающих граждан может быть запущен уже с 2016 года.
Напомним: до 1 января 2015 г. на крупных заводах Пермского края (до 1 тыс. работающих и более) существовали фельдшерские пункты, которые финансировались из бюджета Пермского края и оказывали неотложную доврачебную помощь работникам данных предприятий. Ряд крупных предприятий, которые были социально ориентированы, создавали для своих сотрудников дополнительное медицинское обслуживание по разным схемам. В частности, через выделение средств для страхования по системе ДМС и через открытие медицинских пунктов, внутризаводских отделений поликлиник, которые финансировались из бюджета и за счёт предприятий, оказывая медицинскую помощь их сотрудникам.
С этого года бюджетное финансирование в связи с изменением законодательства прекращено. Поэтому некоторые предприятия свои здравпункты стали закрывать, а ряд компаний – например, ОАО «Стар», ПМЗ – вынуждены были финансировать их работу за счёт собственных средств. Губернатор Пермского края поставил Минздраву и Совету главных врачей Пермского края задачу проработать вопрос и подготовить предложения, направленные на возможное софинансирование расходов предприятий на работу здравпунктов. Была проведена серия рабочих совещаний, в результате выработана новая концепция привлечения средств ОМС для софинансирования оказания медицинской помощи на промышленных предприятиях.
Одна из центральных задач в работе губернатора края Виктора Басаргина – развитие здравоохранения в регионе. Финансирование отрасли растёт год от года. В 2013 году на развитие системы здравоохранения из регионального бюджета было направлено 19,5 млрд руб., в 2014 году - 20,9 млрд, в 2015-м предусмотрено более 21 млрд рублей.