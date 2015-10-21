Депутаты поддержали проект краевого бюджета

Posted 21 октября 2015, 10:28
Published 21 октября 2015, 10:28
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Проект бюджета на 2016–2018 годы формировался исходя из принципа исполнения всех социальных обязательств. Планируемый дефицит в последующих годах намного меньше 15%, разрешенных Бюджетным кодексом РФ. Бюджет края на 2016 год и 2017 годы имеет дефицит 10%, а на 2018 год он запланирован в размере 8,8%.
Кроме того, удалось добиться сохранения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы на уровне 2015 года. Формирование расходов краевого бюджета на фонд оплаты труда бюджетников осуществлено исходя из размера прогнозной средней заработной платы в экономике края в 2015 году в размере 28 478,6 рублей и предполагаемого изменения численности работников краевых учреждений.
Расходы социальной сферы составят более 70%. Проиндексированы все формы социальной поддержки, все социальные пособия увеличены на тот же размер, на какой планируется рост средней зарплаты в регионе.
Также принято решение о значительном увеличении объема средств, направляемых на закуп лекарств для льготных категорий граждан. Эта сумма выросла на 22% и составила 1 млрд 358 млн рублей
Бюджетный комитет поддержал проект закона, 22 октября он будет представлен депутатам на пленарном заседании.