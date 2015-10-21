Депутаты поддержали проект краевого бюджета

Проект бюджета на 2016–2018 годы формировался исходя из принципа исполнения всех социальных обязательств. Планируемый дефицит в последующих годах намного меньше 15%, разрешенных Бюджетным кодексом РФ. Бюджет края на 2016 год и 2017 годы имеет дефицит 10%, а на 2018 год он запланирован в размере 8,8%.