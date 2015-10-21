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Posted 21 октября 2015, 08:06

Published 21 октября 2015, 08:06

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Фотофакт: у Перми-II открыли арт-объект «Счастливый кондуктор»

Фотофакт: у Перми-II открыли арт-объект «Счастливый кондуктор»

21 октября 2015, 08:06
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru.
Автором проекта стала пермская художница Елена Рэмбо.

Сегодня, 21 октября, в 12:00 на трамвайном кольце около Перми-II состоялось торжественное открытие арт-объекта «Счастливый кондуктор». Событие было приурочено к 55-летию пермского троллейбуса.

Размер объекта — два метра в высоту и один метр в ширину. Сделан памятник из стекла, металла и счастливых билетов. Автором стала пермская художница Елена Рэмбо.

«За столько лет я наблюдала разных кондукторов: вежливых, доброжелательных, безразличных, инициативных, а иногда уставших. Бесспорно, профессия кондуктора очень трудная. Но запоминаются те, кто лично благодарит за оплаченный проезд, кто желает хорошего дня, кто всем улыбается», — рассказала девушка.

Фото: Виктор Михалев
#Общество
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