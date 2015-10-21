Фотофакт: у Перми-II открыли арт-объект «Счастливый кондуктор»

«За столько лет я наблюдала разных кондукторов: вежливых, доброжелательных, безразличных, инициативных, а иногда уставших. Бесспорно, профессия кондуктора очень трудная. Но запоминаются те, кто лично благодарит за оплаченный проезд, кто желает хорошего дня, кто всем улыбается», — рассказала девушка.