На шоссе Космонавтов ночью временно будет ограничено движение транспорта

Posted 21 октября 2015, 11:31
Published 21 октября 2015, 11:31
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
По информации Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края, 23 октября с 02:00 до 05:00 в направлении аэропорта Большое Савино, на участке от бывшего поста ДПС «Ванюки» до дома шоссе Космонавтов, 370, будет проводиться возведение металических рамных конструкций над проезжей частью, в направлении центра работы будут вестись в районе дома шоссе Космонавтов 328/1.
Кроме того, 27 октября с 02:00 до 05:00 работы пройдут в направлении аэропорта Б.Савино в районе дома по шоссе Космонавтов, 320 а/1. В направлении центра Перми в районе дома по шоссе Космонавтов, 393Б.
В связи с возможными затруднениями Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края просит автомобилистов учитывать это при планировании маршрута движения и времени поездки.