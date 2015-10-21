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Posted 21 октября 2015, 11:31

Published 21 октября 2015, 11:31

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

На шоссе Космонавтов ночью временно будет ограничено движение транспорта

На шоссе Космонавтов ночью временно будет ограничено движение транспорта

21 октября 2015, 11:31
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермские дороги
Кратковременное ограничение будет введено в связи с установкой металлических рамных конструкций над проезжей частью.

По информации Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края, 23 октября с 02:00 до 05:00 в направлении аэропорта Большое Савино, на участке от бывшего поста ДПС «Ванюки» до дома шоссе Космонавтов, 370, будет проводиться возведение металических рамных конструкций над проезжей частью, в направлении центра работы будут вестись в районе дома шоссе Космонавтов 328/1.

Кроме того, 27 октября с 02:00 до 05:00 работы пройдут в направлении аэропорта Б.Савино в районе дома по шоссе Космонавтов, 320 а/1. В направлении центра Перми в районе дома по шоссе Космонавтов, 393Б.

В связи с возможными затруднениями Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края просит автомобилистов учитывать это при планировании маршрута движения и времени поездки.

#Авто#Пермские дороги#Шоссе космонавтов
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