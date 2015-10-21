На шоссе Космонавтов ночью временно будет ограничено движение транспорта

По информации Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края, 23 октября с 02:00 до 05:00 в направлении аэропорта Большое Савино, на участке от бывшего поста ДПС «Ванюки» до дома шоссе Космонавтов, 370, будет проводиться возведение металических рамных конструкций над проезжей частью, в направлении центра работы будут вестись в районе дома шоссе Космонавтов 328/1.