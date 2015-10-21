Очная ставка. Как ПСК и УК перекладывают друг с друга ответственность за тепло

Posted 21 октября 2015, 09:00
Published 21 октября 2015, 09:00
Modified 2 марта 2023, 16:54
Updated 2 марта 2023, 16:54
Стабильно два раза в год я забываю о финансовых новостях и всё свое внимание переключаю на сферу ЖКХ, потому что житель многострадального микрорайона Владимирский в этот момент во мне сильнее, чем редактор раздела «Банки».
Если летом я писала об отсутствии горячей воды, то теперь о несвоевременном старте отопительного сезона.
Немного хроники. Подключение к теплу социальных объектов (детских садов, школ, больниц) стартовало в Перми с 3 сентября. Тогда же были внесены изменения в постановление городской администрации о начале осенне-зимнего отопительного периода 2015–2016 годов в жилых домах с 28 сентября. К середине октября в Перми уже успели выпасть снег и постоять минусовая температура. 14 октября городская администрация отчиталась, что «на сегодняшний день тепло запущено в 100% объектов социальной сферы и жилых домов», к счастью, уточнив, что «в ряде домов батареи чуть теплые, параметры теплоносителя, поставляемого «Пермской сетевой компанией» (ПСК), не соответствуют погодным условиям». Однако в отдельных квартирах в некоторых домах, например, на Коломенской, 7 тепла не было вовсе и появилось лишь в минувшие выходные (17–18 октября). Холодной оставалась и «горячая линия» администрации Свердловского района по запуску тепла.
Тепловики в это время объясняли, что «стабильность и качество теплоснабжения складывается из двух составляющих: готовность к зиме энергетиков и готовность к зиме потребителей — нормативное состояние внутридомовых систем отопления, за которые отвечают УК и ТСЖ».
В ресурсоснабжающей организации также уточняли, что отсутствие тепла в одном из подъездов или в одной из комнат отдельно взятой квартиры — это классическая картина разбалансировки внутридомовых сетей: «Решение данной проблемы находится в зоне ответственности управляющей организации, которая обслуживает здание и внутридомовые инженерные системы».
В управляющей компании «Жилсервис» в это же время всю вину сваливали на «Пермскую сетевую компанию», уверяя, что дома в микрорайоне Владимирский к подаче тепла готовы должным образом и никакой разбалансировки в домах нет.
Дошло до того, что в УК, чтобы доказать свою непричастность в отсутствии тепла, пригласили даже прогуляться в подвал дома на Коломенской, 7 и убедиться в том, что трубы в доме холодные из-за ПСК.
В ПСК, впрочем, вопрос о температурном графике оставили без ответа. Осталось довольствоваться тем, что нашли в свободном доступе, и сравнивать.
Добавлю, в управляющей компании «Жилсервис» ссылались не только на низкую температуру подачи тепла ПСК, но и на низкое давление, которого не хватает на то, чтобы «протолкнуть» тепло во все квартиры.
|
Напомню, речь о той же котельной, из-за которой летом ПСК не подавала в дома горячую воду: «Проблема с подачей горячей воды в микрорайоне Владимирский сложилась по вине собственников магистральной сети, по которой вода подается на данную территорию. Контролируя задвижки на концах этого трубопровода, — от котельной бывшего завода «Велта» до пересечения улиц Коломенская и Загарьинская, — собственники тепломагистрали препятствуют проходу теплоносителя. Горячая вода на Владимирском появится в тот момент, когда будут открыты задвижки магистрали и прекращен слив теплоносителя».
Но пока ПСК с УК пеняли друг на друга, администрация Свердловского района виновником сложившейся ситуации по Коломенская, 7 называла управляющую компанию. Приведу фрагмент разговора, состоявшегося 16 октября.
— Интересует вопрос по отоплению в доме на Коломенская, 7, — задаем вопрос специалисту отдела ЖКХ.
— Во всем доме нет тепла?
— Нет, не во всем. Проблемы с отдельными квартирами и стояками.
— Так это надо в управляющую компанию обращаться.
— В УК о проблеме знают, но сваливают вину на ПСК.
— Тогда обращайтесь письменно в УК. А после идите в Инспекцию государственного жилищного надзора, чтобы они привлекли УК к ответственности.
С другой стороны, в администрации на прошлой неделе не отрицали и вины ПСК.
— На ПСК тоже лежит вина, она подает низкие параметры. На них никто не может подействовать, вот уже прокуратура подключилась. Но если разная температура по дому, то это должна решать управляющая компания. У вас договор с ней заключен, у вас вообще все УК должна делать. Это у них уже договора с ресурсоснабжающими организациями. Если УК бездействует, тоже пишите заявление в ИГЖН.
Сейчас отопление появилось, но вопросы ко всем сторонам остались, а проблема — не решилась. Я — житель дома, клиент УК и потребитель услуги ПСК. Я не хочу ползать по подвалам и искать виноватых, звонить по десяткам телефонов и тратить на это свое личное и рабочее время, вникать в суть корпоративных конфиктов и тем более разбираться в схемах подачи отопления. Я просто хочу своевременно эту услугу получать, тем более, что плачу за нее регулярно и точно в срок.
Удивлюсь, если в комментариях к этому тексту никто не напишет, что мне пора покупать водонагреватель с обогревателем и жить счастливо, не завися от ПСК и УК. Отвечаю всем потенциальным советчикам: всё это я уже слышала и даже от тепловиков, но приняла и уже реализовала более радикальное решение — переезд из микрорайона Владимирский.