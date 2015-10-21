Очная ставка. Как ПСК и УК перекладывают друг с друга ответственность за тепло

Немного хроники. Подключение к теплу социальных объектов (детских садов, школ, больниц) стартовало в Перми с 3 сентября. Тогда же были внесены изменения в постановление городской администрации о начале осенне-зимнего отопительного периода 2015–2016 годов в жилых домах с 28 сентября. К середине октября в Перми уже успели выпасть снег и постоять минусовая температура. 14 октября городская администрация отчиталась, что «на сегодняшний день тепло запущено в 100% объектов социальной сферы и жилых домов», к счастью, уточнив, что «в ряде домов батареи чуть теплые, параметры теплоносителя, поставляемого «Пермской сетевой компанией» (ПСК), не соответствуют погодным условиям». Однако в отдельных квартирах в некоторых домах, например, на Коломенской, 7 тепла не было вовсе и появилось лишь в минувшие выходные (17–18 октября). Холодной оставалась и «горячая линия» администрации Свердловского района по запуску тепла.