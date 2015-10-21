Парламентский урок попал в топ Яндекс-тем пермяков

Год от года наблюдается огромный интерес к подобной форме проведения уроков. Парламентские уроки стали популярны как в среде политиков, так и среди учащихся и педагогов. Традиционно в Парламентских уроках принимают участие более 800 школ, колледжей и училищ. Каждый год усилиями специалистов аппарата Законодательного Собрания и разработчиков урока проводятся информационно-обучающие семинары для педагогов Пермского края. В 2015 году обучение на семинарах прошли около 400 педагогов со всех уголков Прикамья.