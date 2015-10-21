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Posted 21 октября 2015, 09:09

Published 21 октября 2015, 09:09

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Парламентский урок попал в топ Яндекс-тем пермяков

Парламентский урок попал в топ Яндекс-тем пермяков

21 октября 2015, 09:09
Фото: Properm.ru.
Аналитики Яндекса выделили темы, события и истории к которым жители Прикамья проявили наибольший интерес. В пятерку лидеров вошло мероприятие Законодательного Собрания Пермского края Парламентский урок.

В 2015 году Парламентский урок прошел 15 октября во всех школах Пермского края. Парламентский урок, инициатором которого является Законодательное Собрание, в Пермском крае проводится на протяжении последних десяти лет. Подобное мероприятие, впервые проведенное в рамках празднования 100-летия российского парламентаризма, показало свою эффективность в плане политического просвещения и политической социализации школьников.

Год от года наблюдается огромный интерес к подобной форме проведения уроков. Парламентские уроки стали популярны как в среде политиков, так и среди учащихся и педагогов. Традиционно в Парламентских уроках принимают участие более 800 школ, колледжей и училищ. Каждый год усилиями специалистов аппарата Законодательного Собрания и разработчиков урока проводятся информационно-обучающие семинары для педагогов Пермского края. В 2015 году обучение на семинарах прошли около 400 педагогов со всех уголков Прикамья.

Уроки всегда проводятся необычно и становятся ярким моментом в учебном процессе, подкованные в политических вопросах законодатели окунаются в школьную жизнь, отвечают на взрослые вопросы детей, дают советы, как стать политиком.

Вот и в эти осенние месяцы депутаты вышли к ребятам с инициативой создания социальных проектов, направленных на развитие Пермского края. Например, в ноябре запланирован Парламентский урок, который проведет председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих для школьников Бардымского, Еловского, Осинского и Чайковского районов. Самые талантливые и инициативные ребята должны будут разработать туристические маршруты по своим территориям с тем, чтобы в будущем реализовать их на практике. Поддержка в такой работе ожидается всесторонняя.

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