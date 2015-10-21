Рука в прибыли, сердце с Аллахом: пермские предприниматели-мусульмане объединяются

Posted 21 октября 2015, 14:00
Published 21 октября 2015, 14:00
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Сегодня, 21 октября, в Перми состоялась презентация пермского отделения Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации. На мероприятии присутствовали президент АПМ РФ Марат Кабаев, вице-президент ассоциации Марсель Сабиров, первый вице-президент и представитель ассоциации в Татарстане Радик Абрахманов, руководитель пермского отделения Айрат Садыков, председатель Духовного управления мусульман в Пермском крае Ильхам хазрат Бибарсов.
«Традиция создания мусульманскими предпринимателями ассоциаций идет от пророка Мухаммада, который учредил в Медине, после переселения туда, единый рынок. Он одобрил создание ассоциаций предпринимателей, ставящих целью объединение благочестивых предпринимателей, стремящихся к распространению правил честного ведения бизнеса», — говорится в брошюре-презентации.
Ассоциация была создана в декабре 2014 года. Ее президентом был избран общественный деятель и бизнесмен Марат Кабаев, известный также как отец гимнастки Алины Кабаевой и бывший футболист.
Во время презентации в Перми он отметил, что подобные ассоциации предпринимателей в России есть и у христиан, и у иуедеев. В мусульманскую ассоциацию может вступить только мусульманин, при этом потребителем и партнером может быть представитель любой национальности и религии.
Среди целей АПМ РФ:
Сегодня представители Ассоциации встретились с губернатором Пермского края Виктором Басаргиным. Как оценил итоги встречи Марат Кабаев, все прошло на позитивной ноте, глава региона готов оказать поддержку. Рассматривается вопрос создания единой площадки для бизнесменов-мусульман в Прикамье, где можно было бы приобретать халяльные товары местных производителей.
Стать членом Ассоциации может только тот, кто занимается разрешенным предпринимательством. Сфера табака, алкоголя и игорного бизнеса строго запрещена. Радикалам путь тоже закрыт — допускаются лишь бизнесмены, исповедующие традиционный ислам, живущие в соответсвии с Кораном и Сунной.
Одной из главных задач, которые ставят перед собой члены ассоциации, является развитие стратегических отношений во всех сферах экономики с крупными мусульманскими странами. Ассоциация взаимодействует с администрацией президента и министерством иностранных дел. Сотрудничество налажено с Турцией, Ираном, Саудовской Аравией и Египтом.
До конца 2015 года в России должно открыться двадцать представительств АПМ РФ. Пермская ассоциация уже готова принимать членов.