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Posted 21 октября 2015, 14:00

Published 21 октября 2015, 14:00

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Рука в прибыли, сердце с Аллахом: пермские предприниматели-мусульмане объединяются

Рука в прибыли, сердце с Аллахом: пермские предприниматели-мусульмане объединяются

21 октября 2015, 14:00
Фото: Properm.ru.
21 октября в Перми состоялась презентация пермского представительства Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ. О том, что объединяет участников АПМ рассказал отец известной гимнастки Алины Кабаевой - президент ассоциации Марат Кабаев.

Сегодня, 21 октября, в Перми состоялась презентация пермского отделения Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации. На мероприятии присутствовали президент АПМ РФ Марат Кабаев, вице-президент ассоциации Марсель Сабиров, первый вице-президент и представитель ассоциации в Татарстане Радик Абрахманов, руководитель пермского отделения Айрат Садыков, председатель Духовного управления мусульман в Пермском крае Ильхам хазрат Бибарсов.

«Традиция создания мусульманскими предпринимателями ассоциаций идет от пророка Мухаммада, который учредил в Медине, после переселения туда, единый рынок. Он одобрил создание ассоциаций предпринимателей, ставящих целью объединение благочестивых предпринимателей, стремящихся к распространению правил честного ведения бизнеса», — говорится в брошюре-презентации.

Ассоциация была создана в декабре 2014 года. Ее президентом был избран общественный деятель и бизнесмен Марат Кабаев, известный также как отец гимнастки Алины Кабаевой и бывший футболист.

Во время презентации в Перми он отметил, что подобные ассоциации предпринимателей в России есть и у христиан, и у иуедеев. В мусульманскую ассоциацию может вступить только мусульманин, при этом потребителем и партнером может быть представитель любой национальности и религии.

Марат Кабаев: На днях в самолетах «Аэрофлота» и его дочерних компаний будет халяльное питание. Нам должны позвонить, это скоро случится. Я считаю, что это очень большая победа, именно этим мы и должны заниматься. Поддерживать предпринимателей-мусульман в России.

Среди целей АПМ РФ:

  • содействие предпринимателям,
  • объединение мусульманского бизнес-сообщества,
  • создание социально ответственного бизнеса, основанного на духовных ценностях,
  • увеличение товарооборота и инвестиций в бизнес членов АПМ РФ,
  • продвижение российских товаров и услуг на международный рынок,
  • налаживание взаимоотношений между бизнесом и государством.
Ильхам хазрат Бибарсов, председатель Духовного управления мусульман в Пермском крае:— Мы сегодня участвуем в историческом событии. Открытии в нашем регионе представительства Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации. Мы искренне надеемся, что мы откроем новую эпоху современного российского предпринимательства. Наши духовные требования должны совпадать с нашими делами. Честность, доброжелательность, уважение и забота о партнере, а также благотворительность — все это должно быть заповедями для предпринимателей-мусульман.

Сегодня представители Ассоциации встретились с губернатором Пермского края Виктором Басаргиным. Как оценил итоги встречи Марат Кабаев, все прошло на позитивной ноте, глава региона готов оказать поддержку. Рассматривается вопрос создания единой площадки для бизнесменов-мусульман в Прикамье, где можно было бы приобретать халяльные товары местных производителей.

Марсель Сабиров, вице-президент АПМ: Каждый шестой-седьмой житель России — мусульманин. По данным социологических исследований, доля мусульман в малом и среднем предпринимательстве достигает 30%. Мусульмане в России более активно занимаются бизнесом. Наша ассоциация сейчас объединяет всех — представителей крупного, малого и среднего предпринимательства. Основная цель — чтобы мусульмане объединились и начали вести совместный бизнес.

Стать членом Ассоциации может только тот, кто занимается разрешенным предпринимательством. Сфера табака, алкоголя и игорного бизнеса строго запрещена. Радикалам путь тоже закрыт — допускаются лишь бизнесмены, исповедующие традиционный ислам, живущие в соответсвии с Кораном и Сунной.

Айрат Садыков, руководитель пермского отделения АПМ: Предлагается реальная помощь. Мы можем решать все вопросы сообща. В Перми создана рабочая группа при администрации губернатора. В течение недели будет разработан план нашего взаимодействия.

Одной из главных задач, которые ставят перед собой члены ассоциации, является развитие стратегических отношений во всех сферах экономики с крупными мусульманскими странами. Ассоциация взаимодействует с администрацией президента и министерством иностранных дел. Сотрудничество налажено с Турцией, Ираном, Саудовской Аравией и Египтом.

До конца 2015 года в России должно открыться двадцать представительств АПМ РФ. Пермская ассоциация уже готова принимать членов.

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