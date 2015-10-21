Советник Путина Глазьев предложил запустить печатный станок

Чтобы исправить ситуацию, клуб предлагает реализовать программу «Экономика роста». «К примеру, ЦБ мог бы печатать не менее 1,5 трлн руб. в год в течение пяти лет, но это должна быть целевая, «связанная» эмиссия: деньги должны быть использованы не для выплаты зарплат бюджетникам и увеличения пенсий, а только по целевым каналам для стимулирования инвестиций в реальное производство», — цитирует доклад РБК. Авторы доклада уверены, что такая адресная эмиссия не разгонит инфляцию, «не даст возможности перетока этих средств на валютно-финансовый или потребительский рынок, а также предотвратит хищения».