Советник Путина Глазьев предложил запустить печатный станок

Posted 21 октября 2015, 10:46
Published 21 октября 2015, 10:46
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Эксперты «Столыпинского клуба» предложат правительству России запустить печатный станок, чтобы увеличить денежную массу для дешевого кредитования реального сектора экономики, что, по их мнению, позволит достичь роста ВВП на 10% в год. Об этом пишут «Ведомости» и РБК.
Среди авторов этой инициативы значатся советник президента Сергей Глазьев и бизнес-омбудсмен Борис Титов. По их мнению, искусственно завышенная ставка Центробанка и сдерживание бюджетных расходов на развитие негативно повлияли на экономику России и иссушили денежную массу.
Чтобы исправить ситуацию, клуб предлагает реализовать программу «Экономика роста». «К примеру, ЦБ мог бы печатать не менее 1,5 трлн руб. в год в течение пяти лет, но это должна быть целевая, «связанная» эмиссия: деньги должны быть использованы не для выплаты зарплат бюджетникам и увеличения пенсий, а только по целевым каналам для стимулирования инвестиций в реальное производство», — цитирует доклад РБК. Авторы доклада уверены, что такая адресная эмиссия не разгонит инфляцию, «не даст возможности перетока этих средств на валютно-финансовый или потребительский рынок, а также предотвратит хищения».
Финальную версию программы «Столыпинский клуб» утвердит сегодня, 21 октября, а затем предложит правительству в качестве экономической основы стратегии долгосрочного развития России.