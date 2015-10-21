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Posted 21 октября 2015, 10:46

Published 21 октября 2015, 10:46

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Советник Путина Глазьев предложил запустить печатный станок

Советник Путина Глазьев предложил запустить печатный станок

21 октября 2015, 10:46
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Деньги
Сугубо для стимулирования экономики: деньги должны быть использованы только по целевым каналам для стимулирования инвестиций в реальное производство

Эксперты «Столыпинского клуба» предложат правительству России запустить печатный станок, чтобы увеличить денежную массу для дешевого кредитования реального сектора экономики, что, по их мнению, позволит достичь роста ВВП на 10% в год. Об этом пишут «Ведомости» и РБК.

Среди авторов этой инициативы значатся советник президента Сергей Глазьев и бизнес-омбудсмен Борис Титов. По их мнению, искусственно завышенная ставка Центробанка и сдерживание бюджетных расходов на развитие негативно повлияли на экономику России и иссушили денежную массу.

Чтобы исправить ситуацию, клуб предлагает реализовать программу «Экономика роста». «К примеру, ЦБ мог бы печатать не менее 1,5 трлн руб. в год в течение пяти лет, но это должна быть целевая, «связанная» эмиссия: деньги должны быть использованы не для выплаты зарплат бюджетникам и увеличения пенсий, а только по целевым каналам для стимулирования инвестиций в реальное производство», — цитирует доклад РБК. Авторы доклада уверены, что такая адресная эмиссия не разгонит инфляцию, «не даст возможности перетока этих средств на валютно-финансовый или потребительский рынок, а также предотвратит хищения».

Финальную версию программы «Столыпинский клуб» утвердит сегодня, 21 октября, а затем предложит правительству в качестве экономической основы стратегии долгосрочного развития России.

#Банки#Деньги
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